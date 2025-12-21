自由電子報
星期專論》秘密外交？談吳志中出訪以色列

2025/12/21 05:30

◎馬明漢（Michael Mazza）◎馬明漢（Michael Mazza）

◎馬明漢（Michael Mazza）

賴清德總統宣示加速打造「台灣之盾」（T-Dome），其概念源自以色列的「鐵穹」（Iron Dome）系統（左圖）。此次，外交部政務次長吳志中（右圖）秘密訪問以色列，也引發台以防衛科技領域合作聯想。（以色列國防部官網、資料照）賴清德總統宣示加速打造「台灣之盾」（T-Dome），其概念源自以色列的「鐵穹」（Iron Dome）系統（左圖）。此次，外交部政務次長吳志中（右圖）秘密訪問以色列，也引發台以防衛科技領域合作聯想。（以色列國防部官網、資料照）

台灣是否會在中東地區出現一個新的外國夥伴？本月稍早，台灣媒體披露，外交部政務次長吳志中秘密訪問以色列。台灣與以色列長期維持非正式關係，但以色列對此向來極為低調。不過，自從巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」在二〇二三年十月對以色列發動襲擊以來，由於中國隱晦但明確地支持哈瑪斯和伊朗，耶路撒冷的戰略規劃可能正在改變。做為同樣面臨實質生存威脅的小國，以色列與台灣若能深化關係，雙方將可互蒙其利。

台以若深化關係 將可互蒙其利

賴清德總統十一月底投書《華盛頓郵報》，宣示將加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。T-Dome是一套多層次的整合式防禦系統，旨在保衛台灣免於中華人民共和國的飛彈、火箭、無人機與戰機威脅。T-Dome的概念源自以色列的「鐵穹」（Iron Dome）系統，該系統保護以色列免於短程彈體的威脅，使哈瑪斯、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及其他周邊敵對勢力發射的火箭攻擊失效。

台灣在防範空中攻擊方面也有類似的構想，但T-Dome必須因應範圍更廣泛、複雜程度高出許多的威脅。即使在理論上可行，完全移植鐵穹系統在實務上也缺乏合理性，因為該系統本身仍不足以解決台灣所面臨的困境。台灣承受的威脅，是不同射程的巡弋飛彈與彈道飛彈，還有火砲、火箭彈，以及由航空器投放的各類彈藥。然而，以色列在克服被視為棘手無解的難題方面，擁有獨到的經驗，體現於能夠成功整合監測、追蹤、鎖定與打擊系統，並以高超效率與效能運用於實際作戰之中。對台灣而言，以色列的經驗有諸多值得借鑑之處，也有不少相關技術可依台灣的防衛情境加以引進與應用。

除防衛科技合作 情報共享更重要

重要的是，以色列也有分享這些經驗與技術的意願。台灣在晶片製造方面的實力，在以色列科技產業的崛起過程中發揮重要作用。雖然以色列在晶片研發與設計方面已有長足進展，但在實際製造環節仍然相對落後。台灣海峽一旦爆發衝突，先進晶片必將嚴重短缺，嚴重影響以色列的利益。倘若台灣能夠成功建構T-Dome系統，將有助於強化對中國的嚇阻，並在戰爭爆發時保護晶圓代工設施。

不過，台以合作不應該僅限於防衛科技領域。全世界很少有國家比台灣更瞭解中國或其政治體制。隨著北京在中東地區的影響力持續擴張—無論是以色列的敵對勢力，還是與以色列關係相對友好的國家—耶路撒冷若能更深入認識中國，必將大有助益。雖然情報共享極為敏感，推動起來可能頗為困難，但台以雙方皆可從中獲益。台北可以協助耶路撒冷瞭解中國的運作方式，及其希望達成的戰略目標。耶路撒冷則可以向台北提供與台灣利益相關的中東情勢早期預警。

兩國應情資整合 迎戰惡意假訊息

台以兩國也都在資訊戰場上面臨挑戰。中國長期散播關於台灣地位似是而非的歷史與法律論述，企圖在國際社會進一步孤立台灣。而以色列自兩年前遭哈瑪斯攻擊以來，在爭取外國觀察者認定其行動具備正當性的輿論戰中，也幾乎始終處於下風。值得注意的是，這兩場戰役之間存在交集。中國政治作戰網絡中的非政府行為者，無論是有意還是無意，在兩個戰場上同步運作，推送對以色列與台灣不利的論述。在此背景下，台以雙方就經驗教訓與有效戰術進行交流，具有極大價值。

為了深化夥伴關係，以色列與台灣應該考慮成立一個情資整合中心（fusion center），彼此分享在各自區域內流傳、且涉及對方的相關論述。這類中心可以讓兩國主動迎戰惡意假訊息，並且做為一個具備擴充性的平台，讓更多理念相近的國家能夠在資訊領域攜手合作。

北京選擇反猶 創造台灣難得契機

以色列可能還是會審慎行事。畢竟中國仍是重要的經濟夥伴，在中東的外交影響力也持續上升。然而，北京也已顯露其立場，選擇與企圖摧毀這個猶太國家的反文明勢力，站在同一陣線。這種情勢發展為台灣創造了一個難得的契機。而賴清德政府也正確地把握並善用了這個機遇。

（作者馬明漢為印太安全研究所（前2049計畫研究所）資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

