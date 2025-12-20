自由廣場》東吳校友對劉書彬立委的喊話

◎ 巫承泓

二〇二五年十二月十八日立法院的黨團協商直播，對關心國政的人而言是一場災難，對身為東吳大學校友且曾任劉書彬教授助教的筆者來說，更是一場揮之不去的惡夢重現。

在協商現場，劉書彬委員針對青年議題發言，卻連最基本的「青年」（Youth）、「青少年」（Adolescents）與「少年」（Juveniles）的國際定義與國內法規都搞得一塌糊塗。她耗費官員的大把時間，發表長篇大論，卻邏輯跳針、空洞無物，最終講不出一句具體的建設性意見，還有勞行政官員像幫小學生補課般，為她解釋定義。

看著電視畫面上明明狀況外卻硬要發言的身影，我真是五味雜陳。因為這正是我所熟悉的劉教授——能力配不上野心，廢話多過於專業。總結她的荒腔走板，劉書彬已經顯示她是「三無立委」。

一無是「無專業素養」。身為政治系教授，理應最講究定義的精確。但在協商中，卻連操作型定義都搞錯，簡直是學術自殺。更甭提她日前質詢，竟然荒謬地援引中國《反分裂國家法》來質詢我國官員。她或許會解釋是助理不清楚，導致引用錯誤，但這正可看出，身為老闆的她連檢視助理工作內容的能力都沒有。

二無是「無情緒控管」。遇媒體大陣仗就說被嚇到，遇質疑就自稱是新手。這種遇到壓力就崩盤的心理素質，如何承擔國會議員的重責？

三無是「無民主風度」。外界所見是她在定義的迷糊、在協商現場浪費時間的離譜；曾在她手下做事的我們，所見則是她長期以來的「慣老闆」本性。在學校任教時，她就習慣站在學生的對立面，容不下異音，身為前助教的我對此感受最深，不禁對她的國會助理團隊同仁深感委屈與心疼。

筆者最痛心的是，劉書彬正在一點一滴摧毀東吳大學的校譽。東吳大學政治系與法律系，是台灣政壇的人才庫，培育出無數的優秀立委與縣市議員，這些學長多半論述嚴謹、實務能力強。但頂著「東吳教授」光環的劉書彬，表現卻是如此不堪。

身為校友，我們以東吳為榮，但對劉書彬委員的表現則深感羞恥。看著您在國會的荒唐演出，只盼您知所進退，放過國會，別讓自己的「學術專業」最終成為一個笑話。

（作者是東吳校友 公共事務工作者）

