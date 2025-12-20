自由電子報
自由廣場》駁洪孟楷的三問：看似尖銳 實則刻意誤導

2025/12/20 05:30

◎ 再米

針對國防部採購案，立委洪孟楷提出的「三個為什麼」與「這把火將繼續燒下去」，引發社會關注。然而，當我們真正回顧事實與脈絡，不難發現這場爭議的核心，不在於國防部的採購程序，而是部分在野勢力以政治話術取代理性監督，意圖將國防事務政治化，甚至用誇大與選擇性呈現來混淆視聽。針對三個為什麼，筆者有三駁。

第一駁：為何非軍工背景的廠商能得標？

這個問題本身就是誤導。政府採購法從來不是「看出身」而是「看資格、看規格、看履約能力」。後勤、零組件、資訊設備、工程服務，本就高度分工，不可能所有標案都由所謂「純軍工公司」承包。洪孟楷刻意用「茶葉行、裝潢業」這類標籤製造荒謬感，卻避談這些廠商實際承作的項目內容與合約範圍，這不是監督，而是話術操作。

第二駁：為何沒有投標紀錄，卻能屢屢得標？

這是對採購制度的刻意曲解。依法投標是否「第一次」，從來不是排除條件，否則新創公司、轉型企業永遠沒有機會進入公共採購。真正該被檢驗的，是是否符合技術規格、是否通過驗收、是否依約履行。洪孟楷跳過這些關鍵環節，只拿「沒有紀錄」做文章，等同暗示「非老面孔即有鬼」，這種說法既反市場，也反制度。

第三駁：為何標案集中在特定區域？

產業聚落、供應鏈集中，本就是經濟常態，不是弊案證據。若真認為有異常，立委該做的是要求完整統計、比對歷年資料，而不是用地理分布暗示黑箱。只丟一句「為什麼都在這裡？」卻不提出具體違法事證，說穿了只是想點火，並不打算釐清真相。

洪孟楷的「三問」看似在監督，實際上每一問都避開制度本身、避開事證，只留下足以煽動情緒的碎片。當藍營把這種問法系統化操作，國防採購就被扭曲成政治柴火，真正被消耗的，不是政府聲譽，而是社會對國防體系的信任。

（作者是退休人士）

