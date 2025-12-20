自由廣場》裝腔作勢 藍白被看破手腳

◎ 楊智強

藍白立委馬上就要把監察院當免洗筷，提議將總統移送監察院彈劾，但才在今年初，藍白已狂砍監察院預算高達九十六%。在野黨並非想要憲政制衡，而只是搞政治表演。既要監察院幫他們「衝鋒陷陣」，營造政局動盪的煙硝味，卻在後勤斷糧使監院癱瘓，如此惡老闆行徑，根本是政治打假球，堪稱「荒唐至極」。

藍白陣營若自認六成民意可用，則罷免總統最正當且快速的路徑，就應果斷推動「不信任案」。只須三分之一立委提案、半數以上同意即可通過倒閣，總統若解散立院，就交由新民意決定版圖，藍白重選若奪得三分之二席位，更可一舉罷免總統，就能「把國家還給你」，如今卻只敢裝腔作勢，公然怯戰。

請繼續往下閱讀...

二〇〇八年大選，馬英九當選總統，國民黨立院高達八十一席，「完全執政、完全負責」的口號言猶在耳。如今在藍白合的優勢情況下，竟連當初國民黨自家勝選成果都沒勇氣追求，對「解散重選」視為畏途。

在國際政壇，有風骨的政治家，從不畏懼新民意檢驗。二〇〇五年日本前首相小泉純一郎為推動郵政民營化改革，面對參議院的惡意杯葛，他展現「政治家」的豪勇之氣，當機立斷解散眾議院。小泉當年的名言「讓人民決定」，不僅為自民黨贏得壓倒性大勝，更讓改革方案在強大民意的加持下勢如破竹。

今日藍白陣營，只敢在國會關起門亂砍預算、癱瘓國家運作。再把他們羞辱一整年的監察察院推出來當前鋒，佯裝叫陣，「解散重選」的膽量全無。對照小泉純一郎，映照出藍白兩黨「權欲薰心、怯戰民意」的縮頭姿態。

出身藍營的監察院副院長李鴻鈞就說過「立法院不理性的預算刪減，已使監察院斷水斷電、陷入癱瘓」藍白以行政手段閹割憲政機關，卻又假惺惺地談論彈劾與監督時，掩耳盜鈴之舉根本是民主價值的最大褻瀆，豈能瞞得過全民？

（作者是社會科教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法