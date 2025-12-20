自由電子報
自由廣場》立法不能凌駕憲法：當立法院成為憲政危機的製造者

2025/12/20 05:30

◎ 蕭錫惠

民主政治的底線，不在於誰掌握多數席次，而在於所有權力是否仍受憲法約束。

當立法院以「多數」之名，透過程序扭曲與制度設計，試圖癱瘓憲法審查機制時，問題已不再是單一法案的合憲與否，而是整個憲政秩序是否仍能正常運作。

憲法法庭於二〇二五年十二月十九日宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，其意義遠超過一條法律的失效。判決明確指出，該修正案在立法程序上存在「明顯重大瑕疵」，違反正當立法程序，並侵害憲法權力分立原則。

這樣的定性，在憲政實務中極為罕見，等同宣告該立法自始即不具民主正當性。

問題的核心，在於立法院明知藍白聯手封殺大法官人事，導致憲法法庭僅剩八名大法官，卻仍強行修法，規定作成判決須達十人以上。

這樣的制度設計，效果只有一個：讓憲法法庭全面停擺。結果是，違憲審查被政治操作凍結超過一年，憲法訴訟制度名存實亡。

這是對司法權的刻意架空，立法院固然擁有立法權，但立法權的邊界正是憲法本身。任何透過程序操弄與制度設陷，使憲法無法被審查的行為，本質上都是對憲政秩序的破壞。

當立法者開始害怕憲法審查，並試圖讓自己成為不受違憲檢驗的權力核心，民主政治便已進入警戒狀態。

放眼比較憲法的經驗，近年來如波蘭、匈牙利等國的民主倒退，往往始於立法機關刻意以制度手段癱瘓違憲審查機制，這被視為典型的憲政自毀行為。因為一旦憲法失去可被實際審查的途徑，所有權力都將失去最後邊界，多數也就不再受到任何實質限制。

近一年來，多項重大立法爭議反覆呈現相同模式：壓縮審議程序、排除實質討論、忽視專業審查，最後再以席次多數強行表決。立法程序被工具化，民主討論被視為阻礙效率的雜音，制度設計不再服務憲法，而是服務權力的短期目標。

這種以數量取代正當性的作法，正在悄然改變立法權的性質。

憲法法庭此次判決，清楚劃下一條紅線：「多數」並非萬能，程序違憲本身就是違憲。

即使立法內容尚未進入實體審查，只要立法過程背離憲法要求，就不可能被視為有效法律。更重要的是，「任何立法都不得以任何形式癱瘓憲法審查」，否則即對「權力分立原則」構成根本性的破壞。

值得注意的是，憲法法庭同時宣示，修正前的《憲法訴訟法》第九十五條繼續適用；這意味著大法官會議的運作門檻將回歸舊制，直接破解了在野黨試圖製造的司法癱瘓，確保憲政秩序得以回復基本運作。

這是一項清楚的憲政宣示：即使遭受政治杯葛，憲法仍然高於一切機關與「多數」。

今天被宣告違憲的，不只是《憲法訴訟法》修正案，而是一種把「多數」誤認為無限權力的政治心態。若「立法不能凌駕憲法」這條界線再度被忽視，真正遭到侵蝕的，將不只是司法權，而是整個民主體制的可信度與存續基礎。

（作者是自由撰稿人）

