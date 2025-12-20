自由電子報
自由廣場》憲法法庭判決敲響警鐘：國會多數須回歸民主節制

2025/12/20 05:30

◎ 小肯

過去一年，立法院在國民黨與民眾黨聯手掌控下，多項重大修法接連引發社會爭議，從審議程序、立法動機到實質影響，皆違反憲政原則。昨日（十二月十九日）憲法法庭宣判藍白聯手修正的《憲法訴訟法》立法過程存在嚴重瑕疵，違背憲法精神。這項判決不只否決特定法案，更是對國會多數恣意運作權力、輕忽憲政界線的明確警告。

此次憲訴法修法表面藉由「提高憲法審查的嚴謹性」為名，實質卻將憲法法庭作成裁判所須的出席與同意門檻大幅推高。藍白政黨試圖在大法官人數不足、提名與審查程序又遭政治操作的現實條件下，透過制度設計以癱瘓憲法法庭的運作，架空憲法審查功能，人民的憲法救濟權利也隨之被剝奪。藍白政黨透過惡劣的立法手段，實質改變憲政制衡的權力結構。

憲法法庭在判決中明確指出，該法在立法程序與制度內容上，已違反憲法所要求的「權力分立」與「程序正義」原則。這項裁判揭示一個值得高度警惕的趨勢，當國會多數不再自我節制，甚至將「人數優勢」當作擴張政治正當性的來源，民主便可能迅速滑向多數暴力，使少數權利與憲政防線遭到侵蝕。一旦制度被刻意設計成無法制衡多數，憲法也將淪為形式。

回顧一年來的國會運作，從壓縮審議時間、忽視專業意見、強推高度爭議法案，到每次否決大法官人事任命，皆顯示立法權正不斷試探、甚至突破憲政界線。當原本作為防線的制度被削弱，行政與司法被迫承受高度政治壓力，最終受損的是整體民主體制的穩定與人民對法治的信任。

民主政治從來不只是選舉勝負的延伸，更仰賴制度自制與權力節制。今日憲法法庭的判決，可視為「國會必須重新校正方向」的重要警訊。唯有回到尊重程序、守護制衡的民主正軌，憲政秩序才能真正修復。否則，憲政危機或許暫時止血，但民主傷口卻只會持續擴大。這項判決也清楚提醒藍白政黨，民主並非「多數說了算」，而是建立在「少數服從多數、多數尊重少數」的憲政共識之上。若國會多數一再忽視少數權利與制度界線，終將動搖民主自身的正當性。

（作者是社工師）

