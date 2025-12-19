自由電子報
評論 > 言論 > 社論

台灣需要忠誠於台灣的反對黨

2025/12/19 05:30

行政院長卓榮泰週一宣布不副署藍白兩黨強行通過的「財政收支劃分法修正案」，在野黨指控行政院破壞憲政。然而，追根究底朝野政治僵局，絕非行政院的制衡之舉。而是去年二月起，藍白憑藉人數優勢把持國會，接連通過爭議法案，引發民怨，甚至發起大罷免。其中，在野主導「國會擴權法案」遭憲法法庭判定違憲，藍白卻變本加厲，強修「憲法訴訟法」，提高大法官評議人數的門檻，導致憲法法庭至今癱瘓。司法權遭壓制，行政權被架空，政局難以安定，施政寸步難行。行政院長此刻拒絕副署，正是責任政治下必要的「緊急煞車」，避免在野暴衝走入更大亂局。

以財劃法為例，在野一年內三度修法，從中央搬走六千八百多億元，名義增加地方財源，卻未同步下放事權，「錢下去、事未下去」的粗糙修法，導致嚴重的施政衝擊。同樣是財劃法，行政院經一年縝密溝通提出的政院版修法，送至立法院程序委員會立遭藍白封殺。荒謬的是，現在都已十二月，明年度中央政府總預算至今無法排審。責任政治的核心，在於「誰花錢、誰負責」，憲政學者亦說，預算編制與行政施政密不可分，立法權必須尊重行政權的規劃，不能違憲任意增加。但藍白利用修法變相增加政府財政支出，從增加補助或提高待遇，到惡修財劃法挖空國庫，以及拿總預算案逼行政部門就範，粗暴行徑使憲政秩序崩壞。行政院長拒絕副署，正是為了制衡憲政失序。綠委形容這如「手煞車」，是緊急時刻安全閥。在野若評估倒閣風險高，就該讓憲法法庭恢復運作，並允行政院版財劃法能付委審查，而非凌駕其他憲政機關，一擋再擋。這是在野黨對民主憲政最起碼的忠誠義務。

台灣民主經歷修憲與總統直選，體制愈趨向總統制。總統負責擘劃國家大政方針，加上直接任命行政院長，不需經立法院同意，由此看出，閣揆既承總統之命推行國政，副署權已不再是為了制衡總統。再看美國總統制，亦有否決國會通過法案的制衡設計。卓揆不副署財劃法，這也更加明確我國朝總統制演進。何況，藍白藉國會掣肘政府施政，不僅衝擊內政，更阻礙國防外交。賴清德總統提出八年一‧二五兆元國防特別預算，乃是履行國際義務、強化自我防衛的必要措施，卻遭在野一再阻攔。藍白既挖走中央財源，還宣傳政府「有錢買軍火、沒錢顧民生」，製造政府與人民的對立。藍白週二更在程委會三度封殺國防特別預算條例草案排入院會報告事項，這不僅加劇台海軍事失衡，更危及我們與美國等盟友的合作。

美國在台協會處長谷立言上週接受網路節目專訪直言：「當立院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待台灣立委們的各項問題。」當外國駐台使節必須提醒在野立委何謂國家安全，這正凸顯在野黨缺乏最基本的忠誠。立委進入國會殿堂，本應扮演忠誠於國家的積極角色，捍衛民主體制。然而，藍白立委對國家重大議案百般阻擋，另卻大力推動自肥法案，甚至強推「貪污助理費合法化」等修法，形同護航貪腐。新竹市長高虹安助理費案高院二審逆轉，正因立法院函覆影響司法認定。外界質疑藍白主導國會干預司法，爭議再添一樁。這樣的國會，已然嚴重偏離民主監督的正軌。

在美中競爭加劇之際，白宮公布的國安戰略報告將中國列為最大挑戰，並多次提及台灣在第一島鏈與全球半導體供應的重要地位。美國上週與多國簽署「矽和平宣言」，確保AI供應鏈安全，台灣亦以貴賓身分受邀參與，外長林佳龍與數發部次長侯宜秀均深度參與活動，展現我們不可或缺的關鍵角色。這與賴清德總統提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」高度一致。台灣在民主陣線的重要性愈來愈高，國際期待也同樣提高。然而，國內卻因在野黨的掣肘而內耗不止，讓外界質疑台灣是否有能力承擔民主防線的重責。民主政治的核心，在於執政黨與反對黨的良性競爭。加上惡鄰威脅，台灣需要的，是「忠誠反對黨」——忠誠於台灣的國家利益，忠誠於民主制度。在野黨可以批評政府、挑戰政策，但不能以癱瘓憲政、掏空財政、阻撓國防為手段。行政院長拒絕副署藍白亂政法案，正是對反對黨「不忠誠」的警鐘。若藍白兩黨仍聯手憑藉人數優勢為所欲為，台灣的憲政秩序將持續崩解，國家安全與國際信任也將受到嚴重衝擊。

