自由廣場》【北社評論】 「三獨」不是民主：當獨霸、獨斷、獨行被包裝成立法常態

2025/12/19 05:30

◎ 羅浚晅

近期立法院在藍白多數聯手下，強行推動多項重大修法，尤以《財政收支劃分法》最具爭議。相關法案不僅程序粗糙、內容失衡，更已實質衝擊我國憲政秩序、財政紀律與世代正義，使國家治理暴露於高度制度風險之中。此刻，問題早已不只是單一法案的優劣，而是立法權是否仍受憲政節制。

這樣的立法模式，清楚呈現出三個特徵：獨霸、獨斷、獨行。

所謂獨霸，是仗恃席次多數，未經充分委員會討論與專業研議，即將重大法案逕送表決，把立法權當成單向輸出的權力工具；所謂獨斷，是拒絕行政部門協商、不回應社會質疑，也不修正關鍵爭議條文，二、三讀一氣呵成；所謂獨行，則是不顧整體國家治理結構，持續從中央政府挖走關鍵財政資源，卻未提出國防、社福與跨世代財政責任的完整配套。

獨霸、獨斷、獨行，並非民主政治的效率展現，而是一種失去自我節制的立法獨裁。這樣的立法，即使形式上符合法定表決程序，實質上卻已背離民主憲政的精神。

有人質疑：「古今中外哪來什麼在野獨裁？」但在嚴肅的政治學與憲法學中，這樣的現象早有明確概念描述 —— 立法暴政（Legislative Tyranny）或民選專制（Elective Despotism）。所謂「在野」，只是相對於行政權的政治位置；當立法權仗恃多數，得以癱瘓行政、破壞財政紀律，甚至迫使行政機關陷入違憲或違法處境，它即便身在「在野」，本質上仍是一種不受節制的權力集中。

憲政國家的危險，從來不在於誰執政、誰在野，而在於是否還承認權力必須被制衡。當立法權拒絕自制，行政體系依法採取不副署或保留執行等憲政防衛作為，並非政治對抗，而是避免國家立即陷入違憲狀態的制度性煞車。行政權並非立法權的被動執行者，而是對憲法與公共利益負有忠誠義務的憲政角色。

必須強調，這些憲政防衛措施並非終局解方，而是防止惡法造成不可逆傷害的必要過渡。真正的制度出口，仍須回到憲法法庭的違憲審查，或依憲政機制，將重大爭議交由人民最終仲裁。

民主不是多數就能為所欲為，憲政更不是權力的武器。當獨霸、獨斷、獨行被包裝成立法常態，我們失去的，將不只是幾條法律，而是整個民主體制的底線。

（作者是台灣北社社長、醫師）

