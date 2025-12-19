自由廣場》從「蟒蛇戰略」看台灣的生存抉擇

◎ 楊聰榮

英國《衛報》近日刊出評論，針對台灣宣佈投入四百億美元約新台幣一．二五兆元補充國防預算一事進行犀利剖析。該文指出這筆鉅額投資，並非單純為了回應美國準總統川普的保護費論調，而是面對中國日益精細且壓迫性的蟒蛇戰略時，台灣所做出的必要且合理之生存抉擇。報導點出一個關鍵轉折，台灣的國防思維正從依賴國際社會的道德同情，轉向冷酷現實主義下的自主防衛建構。

若拆解所謂的蟒蛇戰略這場無煙硝的窒息戰，可以發現這是對北京當前對台策略最精準的隱喻。不同於傳統的兩棲登陸或飛彈洗地，蟒蛇的獵殺手段是纏繞與緊縮。北京正透過常態性的機艦越界之軍事壓力、外交孤立之政治壓力、假訊息滲透之資訊戰及經濟脅迫之心理戰，構成多層次的複合包圍網。這種戰略的核心在於切香腸，意即每一次的動作都不足以引發全面戰爭，但每一次的緊縮都提高了台灣的反抗成本。正如《衛報》引用的分析所示，這種壓迫旨在創造一種無形中被迫屈服的情境。台灣若不展現出足夠的硬實力以撐開這個收縮的防禦圈，最終將在不知不覺中失去呼吸空間，甚至在未發一槍一彈下喪失主權。

探討這一．二五兆元的邏輯，其實是投資生存而非購買討好，台灣社會對於高達一．二五兆台幣的補充預算難免有雜音，但在地緣政治的天秤上這筆帳必須算得更長遠。面對準備更充分的解放軍，傳統的防禦庫存已不足以構成有效嚇阻。這四百億美元的清單若能精準投向不對稱戰力如防空系統、反艦飛彈、無人機群以及強化基礎設施的韌性，實際上是在墊高北京採取軍事冒險的門檻。這不僅是對中國的回應，也是對華盛頓新政府的戰略訊號。川普的交易主義雖然赤裸，但也反映了美國主流民意對盟友搭便車的不耐。台灣主動提出鉅額軍購雖然帶有回應美方壓力的色彩，但本質上是將被動繳費轉化為主動投資。這筆預算向世界傳遞了一個訊息，台灣有決心保衛自己，而非僅僅期待美軍的馳援。

台灣必須告別悲情牌並走向實力派，《衛報》該文最發人深省的觀點在於台灣正逐漸擺脫對國際同情的依賴。過去台灣常習慣於訴諸民主價值同盟，希望透過國際輿論的道德支持來遏止侵略。但烏克蘭戰爭的教訓告訴我們，國際社會的同情是廉價且易逝，唯有展現強韌抵抗意志與能力才能得到實質的軍援與尊重。在現實主義的地緣政治競爭中，弱者沒有談判的籌碼。此次軍費的大幅提升，象徵台灣戰略思維的成熟化，我們不再幻想和平可以靠善意維持，而是直面和平必須靠實力來捍衛。

這是必要的代價，面對北京的螺旋壓迫，台灣沒有歲月靜好的本錢。四百億美元固然是沉重的財政負擔，但相較於失去民主自由與主權的代價，這是國家生存最划算的保險費。這並非為了討好川普也不是為了挑釁中國，而是為了在巨蟒的纏繞中，撐出一片能夠自主呼吸、談判與生存的空間。這一步誠如外媒所言既痛苦卻絕對必要。（作者是ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教台師大）

