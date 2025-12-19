自由廣場》司法的陰靈仍潛藏於汙濁水庫

◎ 全澩仨律

前立委高虹安詐領助理費案，一審判刑七年四月，任何人都不感到奇怪，因為在此之前，許多的涉案立委、議員等皆已蹈此「歷史共業」而判刑定讞，且已服刑中，甚已服完刑期出獄。簡單的說，法理上，貪助理費案，有罪方是定論。

惟高虹安二審判決，卻認為「詐領」助理費案無罪，理由並非有啥新證據，而是稱「法理」上認定：立委助理費是補助立委問政需要，屬實質補助彈性使用。簡單的說，一審判決認定貪汙有罪的這些錢，二審認為都是立委的錢，無貪污的問題。

每個法院即有數十個法官，甚至上百個法官，每位法官均有其個人見解，不足為奇；惟類似案件，尤其同一法官，其判決「見解」若如此天壤之別，恐怕令人有如墮入五里霧了。

此次二審判決郭豫珍法官採用的「實質補助、彈性運用」法理，說穿了即是「大水庫理論」；司法的判決先例，即是前總統馬英九於台北市市長任內，所涉之行政特別費案，法官為馬脫身之法，亦是相同理論，然而在這兩位法官作出這等判決之間，卻沒有出現任何類似的「歧異」判決，即貪助理費案，即是貪汙，法界均知這是定論，效力無異法條的規定，足見採用大水庫理論者，內心亦深知，這並非「見解」兩字，即可掩飾自己內心的「司法良心」。

身為法界老兵，感觸的，絕非政治惡鬥。而是法律人常說政治干預司法乙節，好似司法受了多大委屈，若非政客的汙手，咱法界可是如清純的少女般，白璧無瑕；但從上揭所舉兩件「歧異」的判決，看來，司法的淫蕩之婦是自甘墮落，先脫光坐等犯法之徒上下其手，喊冤何用！

法官的判決是展現司法獨立的精神，而法有明文，必須恪遵經驗法則及論理法則，至於法官的「見解」，僅是下位階的司法良心，絕非法官的「尚方寶劍」，身為法官若連這層基本道理都不懂，則判決時再多的舞文弄墨，亦是自啃良心罷了。

（作者是律師）

