自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》司法因對象身分而雙標？

2025/12/19 05:30

◎ 吳驊宸

昨日新竹市長高虹安在二審大逆轉後重返市府執政，引發社會譁然。與此同時，台北市一名服務三十多年的資深清潔隊員，僅因將一台殘值三十二元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，卻遭士林地院依貪污罪判刑三個月、褫奪公權一年。這兩起案件並置而看，令人不禁質疑：我國司法的度量衡是否因人而異？

高虹安案二審逆轉的關鍵，在於高院採納了立法院函文，認定助理費為「實質補助」性質，只要立委自掏腰包支付其他助理的錢多於領取的差額，即無「不法所有意圖」。這種見解顛覆了公款公用的嚴謹規範。反觀清潔隊員黃先生，他因惻隱之心將資收車上的舊電鍋轉贈弱勢，雖同樣主張無不法意圖，甚至自掏腰包買新電鍋歸還，司法卻對這「三十二元」的法益極盡嚴苛之能事，最終仍判其貪污有罪並褫奪公權。

同樣是針對「公款」或「公物」的處置，掌握預算權力、高學歷的政治人物，能透過法庭辯論將詐領解釋為「行政補助」；而基層勞動者因善意處分微小資源，卻要揹負貪污污名。即便法院考量情堪憫恕給予減刑與緩刑，但「褫奪公權」對基層公務員職涯的重擊，與高虹安「重返執政」的風光復職相比，顯得格外諷刺。

司法應是社會正義的最後一道防線，其公信力建立在一致的法理邏輯。若助理費可視為立委的「私人零用金」，那麼清潔隊員眼中的廢棄物為何不能視為基層同情弱勢的裁量？若司法不能在判決中展現一致的衡平性，只會讓民眾感到：法律獨厚擅於解釋權力的強者，卻薄待具有樸素善意的弱勢者。

（作者是教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書