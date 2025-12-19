自由廣場》司法因對象身分而雙標？

◎ 吳驊宸

昨日新竹市長高虹安在二審大逆轉後重返市府執政，引發社會譁然。與此同時，台北市一名服務三十多年的資深清潔隊員，僅因將一台殘值三十二元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，卻遭士林地院依貪污罪判刑三個月、褫奪公權一年。這兩起案件並置而看，令人不禁質疑：我國司法的度量衡是否因人而異？

高虹安案二審逆轉的關鍵，在於高院採納了立法院函文，認定助理費為「實質補助」性質，只要立委自掏腰包支付其他助理的錢多於領取的差額，即無「不法所有意圖」。這種見解顛覆了公款公用的嚴謹規範。反觀清潔隊員黃先生，他因惻隱之心將資收車上的舊電鍋轉贈弱勢，雖同樣主張無不法意圖，甚至自掏腰包買新電鍋歸還，司法卻對這「三十二元」的法益極盡嚴苛之能事，最終仍判其貪污有罪並褫奪公權。

同樣是針對「公款」或「公物」的處置，掌握預算權力、高學歷的政治人物，能透過法庭辯論將詐領解釋為「行政補助」；而基層勞動者因善意處分微小資源，卻要揹負貪污污名。即便法院考量情堪憫恕給予減刑與緩刑，但「褫奪公權」對基層公務員職涯的重擊，與高虹安「重返執政」的風光復職相比，顯得格外諷刺。

司法應是社會正義的最後一道防線，其公信力建立在一致的法理邏輯。若助理費可視為立委的「私人零用金」，那麼清潔隊員眼中的廢棄物為何不能視為基層同情弱勢的裁量？若司法不能在判決中展現一致的衡平性，只會讓民眾感到：法律獨厚擅於解釋權力的強者，卻薄待具有樸素善意的弱勢者。

（作者是教師）

