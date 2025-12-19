自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》高虹安二審貪污無罪判決／量身訂做的「函示」遮羞布！

2025/12/19 05:30

◎ 林志翰

高虹安涉詐領助理費案二審宣判無罪，這場荒謬劇的高潮，不在於檢辯雙方的攻防，而在於法官郭豫珍那一紙令人咋舌的判決理由。法官引用立法院的「函示」，認定公費助理薪資屬於「補助費」性質，而非公款，進而為高虹安開脫。這套邏輯若能成立，不僅法學教科書要重寫，全台灣的貪污治罪條例恐怕也得被送進碎紙機。

我們必須釐清一個最基本的法學常識：法律位階。在法治國家，「法律」是由立法院三讀通過、總統公布的，具有普遍拘束力；而「函示」充其量只是行政機關內部的解釋或說明，其位階遠低於法律。試問，當《貪污治罪條例》明明白白擺在那裡，法官卻捨棄明文法律不用，轉而去翻找出一張立法院的「函示」來當作擋箭牌，這不是本末倒置，什麼才是？

這就好比，交通法規明定「闖紅燈違法」，但你闖紅燈被攔下，卻拿出交通局某個科員寫的一張便條紙，上面寫著「紅燈僅供參考，不具強制力」，然後警察就笑著放你走。這張便條紙，就是那個荒唐的「函示」。如果這樣行得通，交通法規還有存在的必要嗎？

回顧整起案件的脈絡，郭豫珍法官的操作痕跡斧鑿斑斑。從一開始聲請釋憲遭駁回，到後來找到這份立法院的函示，這中間的轉折，在人民眼中，與其說是法理的探究，不如說是一場精心策劃的脫罪劇本。

「助理費是補助費」這個邏輯若能成立，那全國各縣市議會因為詐領助理費而被判刑、被褫奪公權、甚至正在蹲苦窯的議員，他們又算什麼？依郭豫珍的標準，這些議員只要請縣市議會也出一張「函示」，說明地方議會助理費也是「補助費」，應該就可集體翻案了。如果立法院的函示能救高虹安，那顏寬恒的案子應該也能比照辦理。這種「因人設事」、「看人下菜碟」的判決，造成台灣司法信用徹底破產。

這起判決不僅是法理上的笑話，更是政治上的醜聞。所謂的「函示」，在一般老百姓眼中，直如權貴階級互相掩護的遮羞布。它把貪污行為改裝變成行政瑕疵，把違法亂紀美化變成制度誤解。

面對如此荒腔走板的判決，檢察官若不上訴，堅持法律底線，那就形同默許特權遊戲玩弄司法，也是踐踏正義的共犯結構之一。

不論高虹安背後有多少法務專家支援她，台灣司法公平的底氣有二千三百萬人民共同支撐。正義可以遲到，但絕不能被一紙「函示」沒收。

（作者是國中數學老師）

