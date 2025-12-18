自由電子報
自由廣場》便民成制度，改革成日常，責任成習慣／追悼人民永遠的公僕—陳進興廳長

2025/12/18 05:30

◎ 宋楚瑜

驚聞我在省府的工作夥伴民政廳陳進興廳長辭世噩耗，一時難以言語。多年互動情境在腦海翻湧，回想與他同在台灣省政府進行各項制度性改革，譬如戶政簡化流程與系統化，就是我們為無數鄉親省下時間、腳程與等待的焦慮，也讓政府服務真正落實「以人為本」的精神。

在那個電腦尚未普及的年代，科技再怎麼進步，真正要先進步的是「人腦思考」；要先願意站在使用者、站在人民的立場，把不合理的麻煩當作必須解決的問題。當我請他接任台灣省民政廳長後，他將此信念化作一項項可被感受的改變，最具代表性的貢獻之一，就是推動並完成戶政便民與全省電腦連線。

當年遷徙戶口須先在原戶籍地辦遷出、再至遷入地辦遷入，一件事被迫「兩地奔波」。省政府在陳廳長擘畫推動下，率先把全省戶籍資料電腦化，一九九四年七月開辦「一地遷徙登記」、一九九五年十月推動「現住地申領戶籍謄本」，讓民眾在遷入地即可完成登記，無須返原戶籍地，一年內受益即逾十一萬件。北高兩市於一九九五年七月一日跟進，使全島戶政網路連線同步實施，台灣省政府成為戶籍作業電腦化的領頭羊，獲頒行政院研考會機關績效榮譽獎。

更重要的是，他知道改革必須靠系統落實。當時廿一縣市戶政系統電腦化自一九九四三年七月至一九九七年九月，分兩階段完成；電腦化後，戶籍登記可快速列印辦理結案，戶籍謄本也不再受限須於戶籍地辦理，各地戶政事務所都能就近申領，讓民眾最詬病的戶政工作大大改善。對外出就學就業的民眾而言，這樣的便捷就是最直接最有感的進步。

同樣的思維他也帶進地政領域，把全省每家每戶土地財產地政資料全部登錄進電腦，實在是一件便民大事。台灣省政府還推動「簡化建物所有權第一次測量登記作業」等十六項措施，並自一九九三年六月起受理傳真土地登記簿謄本、地籍圖謄本與地價證明等申請，讓民眾少跑幾趟、少等幾天。並將老舊的全省各縣市戶（地）政事務所全部更新再造。

民政工作牽涉地方制度與行政體質，我與進興兄常奔走各縣市協調，為各縣市議會大樓、行政機關、鄉鎮公所與代表會等辦公廳舍，更新再造所需經費提供支援，他總能以務實態度建議督導並協助我整合資源、化解歧見，達成任務，包括花蓮縣政府、縣議會、台東縣政府及數十所鄉鎮公所的新辦公廳…等等。因為他深知「機關能健全運作」，改革才有依託。

進興兄接任新竹縣長時，縣府負債七億，他同樣以長遠眼光為地方打底，擘畫縣治區開發，率先實施土地區段徵收，讓政府與民間雨露均霑，改善縣府財政並造福縣民，八年後卸任時，不但有三十億盈餘，還為縣府留下大片機關用地。 這些不是一時政績，而是留給下一代的底氣。

後來他接受我的懇託，參選並當選親民黨區域立委，以完整行政歷練與專業形象投入國會，繼續為人民服務，為鄉親打拚。因為我知道，進興兄定能在不同位置都做出成績，不只是因為能力，更緣於他一貫的價值：尊重人、講效率、重廉能，從不張揚居功；即使在政治風浪中，也仍能穩健承擔、為公務體系「有效發聲」。

今日追思，可用一句話概括對他的懷念：他把「便民」做成制度，把「改革」變成日常，把「責任」當成習慣。進興兄，謝謝你在我人生不同階段，給予我最大助力。願你一路好走；而你所示範的公僕精神，將長留我們心中，成為後世的楷模。

（作者是親民黨主席）

