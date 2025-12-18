自由廣場》國貿從業者 看國防部標案

◎ 方復權

最近政壇上火熱的話題之一，就是裝修公司、馬桶商、鞋商標下國防部合約，其中以台南「福麥國際室內裝修公司」標下總額近十五億的國防部RDX炸藥採購案為大宗，連疫情期間資本額五十萬元的超思公司，拿下近九千萬顆進口雞蛋的標案，再度被提及並類比為官商勾結，導致國防部長顧立雄上任以來，罕見強硬駁斥。筆者身為國貿業一顆小小螺絲釘，提出淺見，避免民眾以訛傳訛。

先談資本額。過去申辦進出口公司的門檻是五百萬元台幣，經濟部國貿局基於貿易實績為重，以及五百萬元淪為公司存簿上過水的手法，於是下修為五十萬元，鼓勵民眾創業。簡言之，貿易能力是公司存活關鍵，資本額五十萬元決不是一項罪過，而是便民措施而已。

其次，台灣以進出口貿易為經濟命脈，數十年來貿易公司和國內外業者交互競爭，「轉型」和「升級」不是國人長期以來的期待與共識嗎？為何名為裝修公司有能力進口RDX炸藥之後，反而被撻伐呢？換言之，只要符合法規，公平競爭，任何公司都能爭取政府的訂單。更何況，萬一無法交貨，小則名譽受損，大則遭到求償，列為拒絕往來戶，得不償失。

最後，筆者以不認識超思和全國農牧業相關人士的身分，為超思公司說句公道話。回顧二〇二三年初台灣出現缺蛋危機，人心惶惶，畢竟雞蛋不僅是平民美食，也是早餐店的命脈。請試想，彼時全台灣誰有能力從國外進口近九千萬顆雞蛋呢? 挺身而出的愛國者如今反被汙衊成為貪汙犯，簡直顛倒是非，成為事後諸葛的刀下亡魂。超思案唯一的瑕疵，就是海運期太長，即便是冷凍櫃也無法安保，這必須檢查當時的合約，承辦官員難辭其咎。

官商勾結不是新鮮事，但台灣是法治國家，一切講求證據，切莫政黨惡鬥，含血噴人。

（作者從事國際貿易）

