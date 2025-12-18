即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》「七重鎖定」鎖住了誰？
社論》與中國交流必須堅持「平等」原則
社論》以「不副署」、「副署後不執行」終結亂局
星期專論》高市政權的防衛政策有變化嗎？
自由共和國》溫約瑟解密／共軍調整電子對抗部隊番號以強化「網電一體戰」能力
more
專欄
有志一「童」》從「能不能做」到「賺不賺錢」：中芯國際與台積電的獲利差異
脫北廚師的原鄉情結》集市最受歡迎的美食「豆腐飯」與國家暴力
林修民 半導體看天下》半導體脫鉤勢在必行
林健正專區》沙崙農場：草鴞保育與整體規劃的宏觀遠見
胡，怎麼說》鄭麗文說的、傅崐萁們做的，像極了劉斐那句…
more
社群
矢板明夫觀點》中國制裁岩崎茂 台灣應對關係國際挺台力道
照護線上》僵直性脊椎炎結構惡化：對患者生活有何影響？
矢板明夫觀點》 應付熊害與內外壓力 日本大不易的一年
名家分享~Jiasin Yu》高虹安的無罪判決理由有多荒謬？！
汪浩時間》行政院長不副署，執政黨下一步怎麼辦？
more
投書
自由開講》淡化威脅、放大陰謀 台灣輿論場上，誰在替北京鋪路？
自由開講》中國對日本出拳、向台灣示威 卻想加入CPTPP？
自由開講》台灣的成功典範！科技「快與強」更要制度「穩與公」！
自由開講》限流小紅書治標不治本 台灣不妨收購國際版
自由開講》英雄不問出身 實力才是鐵律——談國防自主與採購防弊的真實防線
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰天堂地獄
2025/12/18 05:30
◎ 樂子
天堂地獄
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書