自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》高虹安二審判決爭議／助理費絕對不是「立委的錢」

2025/12/18 05:30

◎ 魏思源

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審判決撤銷一審貪汙罪，只依偽造文書罪輕判六個月並得易科罰金，免入獄。判決一出，社會譁然，焦點不只是個案，而是法官對「立法院助理費性質」的法律解釋，顛覆了既有制度與公款使用的法律原則。

二審理由認為，助理費整筆撥付，由立委自行支配，因此款項在撥付後即屬立委所有，既是「自己的錢」，自不構成貪汙。然而，依《立法院組織法》第卅二條規定，立委得依法聘用公費助理，經費由立法院編列預算支應，助理未聘足額或薪資未達上限的部分「應繳回國庫」。故助理費在實務操作上可能經由立委辦公室協助辦理薪資核撥，但這只是行政流程安排，並不改變款項屬國庫公費、用途受限的法律性質。

助理費具典型公款特徵，來源是國庫、用途受法律限制、支出對象須符合聘僱要件。即使行政上由立法院協助辦理薪資核撥，也不能據此認為款項性質已屬立委而可自由支配。行政流程安排，並不改變助理費的法律性質。

二審判決將「助理費管理方式」等同於「立委自由支配權」，進而重新認定助理費的法律上的性質。依此邏輯，助理是否實際受聘、是否領薪，將僅剩帳務與文書問題，而不再涉及公款使用的實質規範。這不僅大幅限縮貪汙罪適用範圍，也可能僅構成行政或文件上的違規。

後果令人憂心，一旦助理費被視為立委可自由支配，勢必撼動國會助理制度基礎。人頭助理、低薪高報等違規作法，在刑法層次將失去有效嚇阻，監督機制形同虛設。這不只是單一案件的裁判問題，而是牽動國會用人倫理、公費信賴與法治一致性的重大轉折。

助理費究竟是不是「立委的錢」，不只是法律技術問題，而是關乎國家對公權力與公共資源的基本認知與態度。在民主社會中，公款不僅要公用，更要依法使用。這條界線一旦模糊，受影響的不只是個別政治人物，而是整個制度對公共信任的基礎。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書