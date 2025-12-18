自由廣場》 高虹安貪污無罪 重創台灣司法

◎ 邱炳進

高虹安詐領助理費案，二審被判「貪污」無罪，必定令台灣司法的公信力降低，受傷最重的是台灣的司法威信！

承審法官郭豫珍此一判決，我認為她早就心意已決，所以她才聲請釋憲，然憲法法庭認為，現有法律已足夠，沒有違憲問題，裁定不受理。此路不通，郭豫珍居然採納立法院法制局兩個人所撰寫「助理費本質是補助」並建議修法讓立委「統籌運用」的見解報告。然而，立法院法制局長郭明政，今年八月曾簽署一份報告，主張立法院對於憲法法庭的判決，「僅有尊重義務，尚無尊從之必要 」離譜至極的說法，郭明政的謬論，早已顯露他的意識形態，難道這就是郭豫珍法官採納立法院法制局「助理費本質是補助」的原由？

然而同一性質的詐領助理費案，前台北市議員童仲彥聲請再審卻被郭豫珍駁回，高虹安一審被判七年四個月，如今同一個法官卻在二審做出驚世駭俗的判決，社會能接受嗎？民代詐領助理費有罪的判決案一大串，郭豫珍法官做出如此離譜的判決？難道真是「顏色對了就沒事；顏色不對就有事 」？

台灣百姓對司法公信力本的信心就有待提升，今天台灣的法院仍然充斥不少恐龍法官，判決品質令人搖頭，高院承審高虹安貪污案的法官，難道不是恐龍法官的典型？如此荒謬判決，對台灣的司法傷害太大了。

（作者是教職退休）

