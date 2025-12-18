自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「中華民國」的「虛」與「實」

2025/12/18 05:30

當今台灣內部，中華民國逐漸成為公約數，而其虛實之分也逐漸受到注意。（資料照）當今台灣內部，中華民國逐漸成為公約數，而其虛實之分也逐漸受到注意。（資料照）

連馬路線走到鄭麗文，國民黨從一中各表走到同表一中。主席，我是中國人，追思致敬共諜烈士，時間不站在台灣這邊。副主席，一個高談一國兩區，一個高談：和平而拒統，等於和平台獨。他們的中華民國，我們的中華民國，道不同不相為謀。似乎，他們已徹頭徹尾認同北京觀點：中華民國已結束了它的歷史地位，台灣雖然繼續使用中華民國名稱，實際上只是一個地方當局。

嘴巴捍衛中華民國，身體出賣中華民國，這說明了什麼？就是，他們心目中，中華民國有「實」有「虛」！當要「反獨促統」，「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，中華民國的牌位便請出來。當面對中共國，台灣屬於中國的一部份，中華民國牌位就收起來。最近，有資深媒體人怒斥，國民黨人整天說中國是指中華民國，「我是中國人」是指「中華民國人」，但國際認知是，世界上只有一個中國，而中共是這個中國的唯一合法政府，「這誰最懂？馬英九最懂」，「除了賣台兩個字，我沒有其他的想法！」在我們看來，這樣的「我是中國人」，不是笨而是壞。

對於國台辦、馬英九、鄭麗文，中華民國四個字，一來，同屬一中，一國兩區，只是想把中華民國誘騙到中共國所設的陷阱，本身就是一個騙局。二來，在國際政治實境，中華民國已是過去式，現在叫「中華台北」、「中國（台灣）」。中華民國，出了台澎金馬，就不是中華民國。洪秀柱甚至稱：不能說中華民國的存在，否則就會變成兩國論！然而，他們口號依舊要喊，因為中華民國是他們反獨、防獨的好工具。

長久以來，中華民國是日常，大家視為理所當然。不多思考，結果就是思想混亂。近年來，主要由於北京步步進逼，越來越多人開始思考，中華民國到底是什麼情況。中華民國派，由於北京壓力陡增，國民黨卻積極迎合北京，不得不開始轉動腦筋，思考中華民國的虛虛實實。有道是，真理越辯越明。中華民國亦然，真相越辯越明。當然，「兩岸的中國人」都希望，這個問題越模糊越好，因為更有欺騙性。

二三〇〇萬人的共同經驗：台灣有自己的貨幣，可以跟他國貨幣匯兌；台灣有自己的護照，國人或外國人出入境，都以此為憑；健保卡，所屬國民才能享用；普發一萬，不是自己人領不到。諸如此類，不勝枚舉。然而，這就好比，室外高溫炎熱，室內開冷氣。置身室內是清涼的，那是一種真實的體感。但相對於室外的大氣候，室內體感其實是虛幻的。近年的新常態，有些中配人在台灣卻鼓吹武統，希望大家給中國共產黨在台執政機會，來台爽領一萬元卻拒絕承認中華民國是國家。凡此，二三〇〇萬人不可思議，新來者心安理得。台灣的「我們是中國人」，則致力縮短中配入籍年限、參政不適用國籍法。由此可見一斑，對「兩岸的中國人」而言，中共國是「實」的，中華民國是「虛」的。

目前現狀，台灣自我治理，自認中華民國，並不就此證明，中華民國／台灣是一個國際公認的國家，尤其為中共國所趕盡殺絕。上海公報，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，一個是「政府」，一個是它所代表的「中國」。中國是國家，中共國是政府，層次分明。中華民國，其實也是「政府」，原來它所代表的國家是「中國」，聯大二七五八號決議之後，國際組織不再承認中華民國「政府」代表中國這個「國家」。如今，國人普遍認為，中華民國是個主權獨立的「國家」，但國際社會僅認識到，台灣有個「民選政府」，有效控制特定人民、特定土地，至於它代表哪個「國家」，那是個「未定論」，一如最近AIT、國務院重申之美國對台政策。

當今台灣內部，中華民國逐漸成為公約數，而其虛實之分也逐漸受到注意。民進黨主張，台灣是個主權獨立國家，現在國名叫中華民國。「兩岸的中國人」認為，民進黨「偷走」中華民國，不惜「摧毀」中華民國，也不容二三〇〇萬人藉中華民國重回國際。從而，一中各表走向同屬一中；要和平，不要戰爭，反對增加國防預算，反對國安立法；合理化中共武力威脅，乃回應拒統謀獨的挑釁；失敗主義洗腦，時間不在台灣這邊；疑美論，棄台論，不一而足。可見，台灣的「我是中國人」，捍衛中華民國越來越虛情假意，協力中共國則益見情真意切。如此這般，中華民國的「虛」，被「兩岸的中國人」拿來「實」用，在國際的「台灣」意識起風之際，二三〇〇萬人更應慎防詐騙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書