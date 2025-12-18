社論》「中華民國」的「虛」與「實」

當今台灣內部，中華民國逐漸成為公約數，而其虛實之分也逐漸受到注意。（資料照）

連馬路線走到鄭麗文，國民黨從一中各表走到同表一中。主席，我是中國人，追思致敬共諜烈士，時間不站在台灣這邊。副主席，一個高談一國兩區，一個高談：和平而拒統，等於和平台獨。他們的中華民國，我們的中華民國，道不同不相為謀。似乎，他們已徹頭徹尾認同北京觀點：中華民國已結束了它的歷史地位，台灣雖然繼續使用中華民國名稱，實際上只是一個地方當局。

嘴巴捍衛中華民國，身體出賣中華民國，這說明了什麼？就是，他們心目中，中華民國有「實」有「虛」！當要「反獨促統」，「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，中華民國的牌位便請出來。當面對中共國，台灣屬於中國的一部份，中華民國牌位就收起來。最近，有資深媒體人怒斥，國民黨人整天說中國是指中華民國，「我是中國人」是指「中華民國人」，但國際認知是，世界上只有一個中國，而中共是這個中國的唯一合法政府，「這誰最懂？馬英九最懂」，「除了賣台兩個字，我沒有其他的想法！」在我們看來，這樣的「我是中國人」，不是笨而是壞。

請繼續往下閱讀...

對於國台辦、馬英九、鄭麗文，中華民國四個字，一來，同屬一中，一國兩區，只是想把中華民國誘騙到中共國所設的陷阱，本身就是一個騙局。二來，在國際政治實境，中華民國已是過去式，現在叫「中華台北」、「中國（台灣）」。中華民國，出了台澎金馬，就不是中華民國。洪秀柱甚至稱：不能說中華民國的存在，否則就會變成兩國論！然而，他們口號依舊要喊，因為中華民國是他們反獨、防獨的好工具。

長久以來，中華民國是日常，大家視為理所當然。不多思考，結果就是思想混亂。近年來，主要由於北京步步進逼，越來越多人開始思考，中華民國到底是什麼情況。中華民國派，由於北京壓力陡增，國民黨卻積極迎合北京，不得不開始轉動腦筋，思考中華民國的虛虛實實。有道是，真理越辯越明。中華民國亦然，真相越辯越明。當然，「兩岸的中國人」都希望，這個問題越模糊越好，因為更有欺騙性。

二三〇〇萬人的共同經驗：台灣有自己的貨幣，可以跟他國貨幣匯兌；台灣有自己的護照，國人或外國人出入境，都以此為憑；健保卡，所屬國民才能享用；普發一萬，不是自己人領不到。諸如此類，不勝枚舉。然而，這就好比，室外高溫炎熱，室內開冷氣。置身室內是清涼的，那是一種真實的體感。但相對於室外的大氣候，室內體感其實是虛幻的。近年的新常態，有些中配人在台灣卻鼓吹武統，希望大家給中國共產黨在台執政機會，來台爽領一萬元卻拒絕承認中華民國是國家。凡此，二三〇〇萬人不可思議，新來者心安理得。台灣的「我們是中國人」，則致力縮短中配入籍年限、參政不適用國籍法。由此可見一斑，對「兩岸的中國人」而言，中共國是「實」的，中華民國是「虛」的。

目前現狀，台灣自我治理，自認中華民國，並不就此證明，中華民國／台灣是一個國際公認的國家，尤其為中共國所趕盡殺絕。上海公報，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，一個是「政府」，一個是它所代表的「中國」。中國是國家，中共國是政府，層次分明。中華民國，其實也是「政府」，原來它所代表的國家是「中國」，聯大二七五八號決議之後，國際組織不再承認中華民國「政府」代表中國這個「國家」。如今，國人普遍認為，中華民國是個主權獨立的「國家」，但國際社會僅認識到，台灣有個「民選政府」，有效控制特定人民、特定土地，至於它代表哪個「國家」，那是個「未定論」，一如最近AIT、國務院重申之美國對台政策。

當今台灣內部，中華民國逐漸成為公約數，而其虛實之分也逐漸受到注意。民進黨主張，台灣是個主權獨立國家，現在國名叫中華民國。「兩岸的中國人」認為，民進黨「偷走」中華民國，不惜「摧毀」中華民國，也不容二三〇〇萬人藉中華民國重回國際。從而，一中各表走向同屬一中；要和平，不要戰爭，反對增加國防預算，反對國安立法；合理化中共武力威脅，乃回應拒統謀獨的挑釁；失敗主義洗腦，時間不在台灣這邊；疑美論，棄台論，不一而足。可見，台灣的「我是中國人」，捍衛中華民國越來越虛情假意，協力中共國則益見情真意切。如此這般，中華民國的「虛」，被「兩岸的中國人」拿來「實」用，在國際的「台灣」意識起風之際，二三〇〇萬人更應慎防詐騙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法