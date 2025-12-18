自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》藍營台北五虎將不做豬仔立委

2025/12/18 05:30

台北市五位戰鬥藍立委深知，支持為立委貪污除罪化兼自肥的行為，必然會斬斷他們的從政之路，必然付出早可預知的重大代價。（資料照）台北市五位戰鬥藍立委深知，支持為立委貪污除罪化兼自肥的行為，必然會斬斷他們的從政之路，必然付出早可預知的重大代價。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，就是要為國民黨立委顏寬恒貪污助理費的犯罪行為除罪化，更直接修法把公費助理的經費納入私囊自肥，國會助理群起抗議這種「豬仔立委」的無恥行徑，陳玉珍雖千夫所指，仍拒不撤案。但國民黨團有個詭異的現象，黨中央交辦這樁醜陋的提案，藍營「台北五虎將」都沒連署，顯見黨內還有明白人。

台北市的藍委有五席，羅智強是現任黨團書記長，王鴻薇是前任黨團書記長，李彥秀是前中央黨部文傳會主委，賴士葆是國民黨最資深立委，徐巧芯是聲量最高的藍委。他們監督批判行政部門深具戰力，攻擊反制民進黨，都是爭先衝第一，從不落人後。為什麼李乾龍要「救救顏寬恒」的提案，傅崐萁一定要推的提案，都未見他們任何一人連署？

答案就是「廉恥」二字。「貪污除罪化」是公然對抗清廉政治的天大惡行，馬英九執政時曾就立法院朝野聯手「救救顏清標」修改「會計法」，公開向全體國人道歉。台北市五位戰鬥藍立委深知，支持為立委貪污除罪化兼自肥的行為，必然會斬斷他們的從政之路，必然付出跌落政壇的重大代價。但是陳玉珍不一樣，她是金門選出，台灣選民能耐她何，她不顧廉恥地挺身為李乾龍、傅崐萁效勞，黨中央以後會大大的犒賞她的。參與連署的前黨團書記長林思銘也一樣，他想選新竹縣長，一樣要賣力演出。

當數百名國會助理權益受損出面抗議，國民黨也很老練提前部署，找擔任國會助理工會理事長的林思銘辦公室主任摸摸頭，「會前」擬好三點聲明，擺明借力使力想拉助理工會幫陳玉珍的「豬仔提案」背書。而從各種跡象顯示，就算把立法院的形象淋上墨汁抹黑丟進垃圾場，就算遭到全體國人唾棄，黨中央交辦「救救顏寬恒」的貪污助理費除罪化的修法仍不罷手。

台北市藍營「五虎將」未連署陳玉珍助理費自肥除罪化的「豬仔提案」，值得肯定，但傅崐萁會放過他們嗎？支持清廉的台北市民一定要睜大眼睛看清楚，也要給他們做後盾。而陳玉珍這種提案，國民黨總理孫中山地下有知，一定痛罵「豬仔立委」，並鼓動全體國人出面聲討。馬英九曾經對「貪污除罪化」發出正義的怒吼，大家都在等他，等馬前總統出面說句公道話！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書