新聞線上》藍營台北五虎將不做豬仔立委

台北市五位戰鬥藍立委深知，支持為立委貪污除罪化兼自肥的行為，必然會斬斷他們的從政之路，必然付出早可預知的重大代價。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，就是要為國民黨立委顏寬恒貪污助理費的犯罪行為除罪化，更直接修法把公費助理的經費納入私囊自肥，國會助理群起抗議這種「豬仔立委」的無恥行徑，陳玉珍雖千夫所指，仍拒不撤案。但國民黨團有個詭異的現象，黨中央交辦這樁醜陋的提案，藍營「台北五虎將」都沒連署，顯見黨內還有明白人。

台北市的藍委有五席，羅智強是現任黨團書記長，王鴻薇是前任黨團書記長，李彥秀是前中央黨部文傳會主委，賴士葆是國民黨最資深立委，徐巧芯是聲量最高的藍委。他們監督批判行政部門深具戰力，攻擊反制民進黨，都是爭先衝第一，從不落人後。為什麼李乾龍要「救救顏寬恒」的提案，傅崐萁一定要推的提案，都未見他們任何一人連署？

答案就是「廉恥」二字。「貪污除罪化」是公然對抗清廉政治的天大惡行，馬英九執政時曾就立法院朝野聯手「救救顏清標」修改「會計法」，公開向全體國人道歉。台北市五位戰鬥藍立委深知，支持為立委貪污除罪化兼自肥的行為，必然會斬斷他們的從政之路，必然付出跌落政壇的重大代價。但是陳玉珍不一樣，她是金門選出，台灣選民能耐她何，她不顧廉恥地挺身為李乾龍、傅崐萁效勞，黨中央以後會大大的犒賞她的。參與連署的前黨團書記長林思銘也一樣，他想選新竹縣長，一樣要賣力演出。

當數百名國會助理權益受損出面抗議，國民黨也很老練提前部署，找擔任國會助理工會理事長的林思銘辦公室主任摸摸頭，「會前」擬好三點聲明，擺明借力使力想拉助理工會幫陳玉珍的「豬仔提案」背書。而從各種跡象顯示，就算把立法院的形象淋上墨汁抹黑丟進垃圾場，就算遭到全體國人唾棄，黨中央交辦「救救顏寬恒」的貪污助理費除罪化的修法仍不罷手。

台北市藍營「五虎將」未連署陳玉珍助理費自肥除罪化的「豬仔提案」，值得肯定，但傅崐萁會放過他們嗎？支持清廉的台北市民一定要睜大眼睛看清楚，也要給他們做後盾。而陳玉珍這種提案，國民黨總理孫中山地下有知，一定痛罵「豬仔立委」，並鼓動全體國人出面聲討。馬英九曾經對「貪污除罪化」發出正義的怒吼，大家都在等他，等馬前總統出面說句公道話！

