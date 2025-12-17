自由電子報
自由廣場》﹙鏗鏘集﹚國會亂象 民主變形

2025/12/17 05:30

◎ 李敏勇

台灣的動人政治應該是一九七九年美麗島高雄事件到二〇〇〇年總統直選形成政黨輪替的寧靜革命那二十年歷史。一些追求政治改革，投入民主運動的人士，從黨外到民進黨，與各種社會運動參與者，以及對國家有願景的人們，交織成動人的樂章。

動人的樂章中有犧牲的傷痕，也有榮耀的勳章。一些政治改革參與者在從政的歷史成為總統、行政院長、中央與地方政府首長、國會與地方議員。但進入廿一世紀的第廿五年，台灣的政治並沒有真正在民主化之路展現政黨共同追尋台灣國家正常化。

為什麼？為什麼？為什麼？

國民黨在二次總統連戰連敗以後，馬英九還兩次偽裝愛台灣，選上總統。侯友宜搭配趙少康的大選輸了以後，國民黨聯合關鍵少數民眾黨乘勢毀憲亂政，形同顛覆台灣，寧向亡中華民國的中華人民共和國屈服，對本國執政黨怒目相向。現在，新任主席再奢談已無一中各表、一國兩制的「九二共識」，視台灣主體於無物。

民主化後的台灣，政治人物藉自由化的情境，不擇手段謀取政治權力，不盡為國家，而是為個人野心，甚至與外部敵對力量唱和呼應。對照戒嚴時代民主化運動的為公理和正義的付出和奉獻，許多政治人物在權力的任恣中張牙舞爪。涉嫌貪污卻以政治犯自居，不倫不類比擬曼德拉。

無恥！無恥！無恥！

當下的政治形勢，反映在國民黨志不在台灣，甚至心向共產黨中國，也反映在以民眾為名的政黨恃關鍵少數而驕，附翼國民黨胡作非為。當前台灣政治亂象，形同權力的禿鷹利用台灣國家條件的不完全，藉民主的機制，以鬪爭取代競爭，破壞民主化的基礎，顛覆國家。比起建構民主化時期的動人政治，政治魔性變形丑化正交織醜陋的篇章。乘隙而起的政黨，慫恿支持者袒護涉貪，涉不法偵蒐政敵，利用流亡殖民意識論政黨反撲改革力量的卑劣動機，毀憲亂政。

台灣人民應珍惜民主化，記取政治改革的動人樂章，不要隨同魔音起舞，不容政治宵小橫行。民主化的基礎條件不應用來破壞民主的深化與鞏固，也不應用來顛覆我們正在重新起造的國家。叛逃中國的國民黨正在踐踏台灣，破壞國家的重建。一些劣質政治人物利用民主的保護傘，猖狂兇惡，顛覆國家。台灣人民應珍惜民主化的建構不易，唾棄不適格政治人物，才能守護得來不易，還在努力正常化的國家。

（作者是詩人）

