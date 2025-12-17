自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白踐踏權力分立 不副署捍衛民主法治

2025/12/17 05:30

◎ 馨娜

行政院長針對《財政收支劃分法》決定依憲法行使不副署權，是承擔憲政責任的制衡手段。

孟德斯鳩在《論法的精神》中指出：「一切有權力的人都容易濫用權力，這是萬古不易的經驗。要防止濫用權力，就必須以權力制約權力。」權力分立的核心，正是透過制度性制衡，防止任何單一權力的專橫。

《財政收支劃分法》通過所呈現的正是「立法專橫」：立法院利用席次優勢，強行通過違反《公債法》的修正案，逼迫行政院舉債五六三八億元分錢給地方。這種將中央財源導向政黨利益、以資源換取選票的行為，正是孟德斯鳩憂慮的多數暴力，透過表決程序破壞憲政秩序。當立法權侵入行政專業判斷、突破法律界限時，行政權必須啟動制衡機制。

孟德斯鳩強調：「如果同一個機關行使立法權與執行權，則一切便都完了。」當立法院通過的法案欠缺專業基礎且違背既有法律時，行政機關依據專業治理原則有權提出異議。行政院長不副署，正是防止權力失衡的制度性防衛，履行其維護憲政秩序的責任。

當代民主的核心不在於誰擁有多數，而在於權力如何受到制約。從孟德斯鳩的三權分立到現代的違憲審查機制，所有成熟的民主都在闡明同一真理：權力制約才是民主的本質與靈魂，它確保每一個政治行動都必須在法治的框架下，對公眾利益與基本人權負責。行政院長的不副署決定，正是在實踐權力分立精神，防止立法權無限擴張吞噬行政權的憲法職能、防止台灣民主退化為多數暴政。

台灣歷經威權統治，正因深知權力失控的代價，才建立起憲政制衡體系。今日面對立法權明顯擴張的局勢，行政權若選擇退讓，所動搖的不只是行政職權，而是整個民主制度對權力界線的基本認知。

支持行政院長行使不副署權，就是支持一項根本原則：在民主體制中，沒有任何權力可以凌駕於法治與制度制衡之上。支持以制度而非人治守護民主，支持台灣成為一個權力受約束、法治被尊重的成熟民主國家。

（作者從事國外業務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書