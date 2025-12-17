自由廣場》藍白踐踏權力分立 不副署捍衛民主法治

◎ 馨娜

行政院長針對《財政收支劃分法》決定依憲法行使不副署權，是承擔憲政責任的制衡手段。

孟德斯鳩在《論法的精神》中指出：「一切有權力的人都容易濫用權力，這是萬古不易的經驗。要防止濫用權力，就必須以權力制約權力。」權力分立的核心，正是透過制度性制衡，防止任何單一權力的專橫。

《財政收支劃分法》通過所呈現的正是「立法專橫」：立法院利用席次優勢，強行通過違反《公債法》的修正案，逼迫行政院舉債五六三八億元分錢給地方。這種將中央財源導向政黨利益、以資源換取選票的行為，正是孟德斯鳩憂慮的多數暴力，透過表決程序破壞憲政秩序。當立法權侵入行政專業判斷、突破法律界限時，行政權必須啟動制衡機制。

孟德斯鳩強調：「如果同一個機關行使立法權與執行權，則一切便都完了。」當立法院通過的法案欠缺專業基礎且違背既有法律時，行政機關依據專業治理原則有權提出異議。行政院長不副署，正是防止權力失衡的制度性防衛，履行其維護憲政秩序的責任。

當代民主的核心不在於誰擁有多數，而在於權力如何受到制約。從孟德斯鳩的三權分立到現代的違憲審查機制，所有成熟的民主都在闡明同一真理：權力制約才是民主的本質與靈魂，它確保每一個政治行動都必須在法治的框架下，對公眾利益與基本人權負責。行政院長的不副署決定，正是在實踐權力分立精神，防止立法權無限擴張吞噬行政權的憲法職能、防止台灣民主退化為多數暴政。

台灣歷經威權統治，正因深知權力失控的代價，才建立起憲政制衡體系。今日面對立法權明顯擴張的局勢，行政權若選擇退讓，所動搖的不只是行政職權，而是整個民主制度對權力界線的基本認知。

支持行政院長行使不副署權，就是支持一項根本原則：在民主體制中，沒有任何權力可以凌駕於法治與制度制衡之上。支持以制度而非人治守護民主，支持台灣成為一個權力受約束、法治被尊重的成熟民主國家。

（作者從事國外業務）

