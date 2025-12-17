自由電子報
自由廣場》除了翻修體位之外 讓閃兵「會被判刑」成為真實風險

2025/12/17 05:30

◎ 李伯璋

政府為防堵閃兵漏洞，要求高血壓役男須住院監測，並大幅翻修體位判定標準。此一制度補強實屬必要，但除了改革數值與流程，仍須清楚說明誰要負哪些法律責任，才能真正遏止閃兵。此因體位標準的流程都建立在人為機制，只要違法成本夠低，就一定有人敢試。

關於閃兵，中華民國憲法第廿條「人民有依法律服兵役之義務」，所以閃兵絕非灰色地帶，而是明確涉及刑責，且涉法者不只役男本人而已。

閃兵的役男明知診斷內容不實，而持該診斷證明申請免役，涉及《刑法》第二百一十四條「使公務員登載不實罪」，得處刑三年以下、拘役或罰金。且依《兵役法》規定，得撤銷免役資格並補服兵役，情節重大者移送司法機關究辦。一旦成案，不但閃不了兵，還會坐牢、留下刑事污點。

診斷證明屬醫療文書，醫師若明知不符醫學事實仍予開立不實診斷證明，在特定情形下，可能構成《刑法》第二百一十條「偽造私文書罪」，可處刑五年以下。另依《醫師法》及醫療法可施以行政懲戒，最重可處停業，甚至撤銷醫師證書，代價重大。

惟醫師依法所應負責者，乃是否「明知不實仍開立」，而不是為兵役的行政結果背書。倘若以結果論回溯，追究善意、合理的專業判斷，反而易導致防衛醫療，而傷害真正需要醫療評估的役男。

至於仲介者，是將制度漏洞「產業化」的關鍵角色，無論是介紹醫師、教導話術，或以營利方式包裝逃避兵役流程，只要具備犯意聯絡與行為分擔，依《刑法》第卅條共犯規定，同樣須負刑責。

欲堵閃兵，須向社會傳達明確訊號：這是一條涉及刑責的路，且法律代價遠高於服兵役本身。我們須協助年輕世代重建價值觀，落實以下三點：一，針對役男施以法治教育，使其認知閃兵所須承擔的違法風險。二，對醫師，嚴懲明知不實者，保護善意、合理的專業判斷，避免責任錯置。三，對仲介者主動蒐證究辦，切斷操作的關鍵節點。

（作者是醫師、公共政策研究者，關注醫療專業責任與法治治理）

