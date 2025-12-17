自由廣場》﹙林保華專欄﹚黎智英命運 看中美關係

經過五年多的紛擾，香港壹傳媒創辦人黎智英終於被法官裁定兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發布煽動刊物罪」成立，等候判刑。在沒有陪審團情況下，且由特區政府指定的法官，這樣的結果都在預料之內。

這些罪名都是當年毛澤東時代的「反革命罪」，改革開放後改成較為與世界通用的名稱，但改變不了它的本質。在香港銅鑼灣書店事件習近平開始跨境抓人後，香港司法與中國司法的一體化就擋不住了。其最根本目的就是要扼殺香港的言論自由。連宏福苑大火燒死一百六十人，學生連署要求究責也遭逮捕，亦即政府說什麼就是什麼，不得有雜音。因此香港記者協會只能對黎案的結果表示「遺憾」，再重的字眼，又會給特區政府封殺記協的機會。在黎案宣判的前一天，香港民主黨開了大會宣布解散，因為當局已經放話，再不解散就抓人。台灣人為何對「一國兩制」這麼反感，香港做了示範。

請繼續往下閱讀...

法官指黎智英「長年對中國政府心懷仇恨」，其實只是恨鐵不成鋼。一九九三年張五常教授夫婦陪同諾貝爾經濟學獎得主傅利曼夫婦去見江澤民時，黎智英和我等多人都隨行遊了成都、重慶、上海、北京。若有常年仇恨，怎會有此行？只是中國自己不爭氣，沒有履行基本法的普選，香港人才上街訴求。香港人勢孤力單，被迫尋求外援。中共怎麼自己不想想當年他們是如何勾結莫斯科這個外國敵對勢力的？他們不但武力、還有金錢協助，不但推翻了在北京執政的北洋軍閥中央政府，還推翻了在南京的中華民國政府。

香港特首李家超則強烈表示，黎智英「其行可恥，其心歹毒」，法庭判決「彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值」。但香港的核心價值是什麼？不就應該是自由與司法獨立嗎？怎麼現在完全相反？李家超因為被美國制裁而帶有個人情緒，對美國特別反感。因為去年在舊金山舉行的APEC，他不能去；競選特首時李家超的個人競選YouTube頻道遭停用，其捐款必須用現鈔，他得買點鈔機和保險箱，給他添麻煩。

美國對香港的關注，表現在習近平最後一次與川普的通話中，川普已表達對黎智英案的關注。黎案宣判後，川普立即對記者表示：「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英。」用「請求」兩字，因為川普與習近平是好朋友。習近平買不買賬？

黎智英七十八歲了，他的女兒日前接受媒體訪問時說，說他的健康變差，被特區政府痛罵，難道身體更好？把他釋放出來，送到美國養老就是，他還能顛覆中共政權？那不是習近平太虛弱了？我看他連辦報紙都沒精力了。把一個老人關在牢裡而背負千載罵名，不如送個人情給川普。黎智英宣判以前，習近平匆匆換了香港中聯辦主任，到底有什麼玄機，且再慢慢看。

（作者為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法