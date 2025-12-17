自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》高虹安「無犯罪所得」，合理嗎？

2025/12/17 05:30

◎ 莊宇森

驚聞高虹安經臺灣高等法院依《刑法》「使公務員登載不實罪」改判，覺得匪夷所思，蓋高虹安如僅單純構成《刑法》「使公務員登載不實罪」，而不構成《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，則高虹安之所為即無犯罪（貪污）所得（利用職務詐取之財物）可言，如此合理嗎？

新竹市長高虹安被控擔任民眾黨不分區立委期間，涉嫌詐領助理費新臺幣十一萬六千五百一十四元，被台灣台北地方法院認定係犯《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，判刑七年四月，褫奪公權四年（現停職中）。高虹安提起上訴，台灣高等法院十六日宣判：原判決（即《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」部分）撤銷，依《刑法》「使公務員登載不實罪」，判處高虹安有期徒六月，得易科罰金（即新臺幣十八萬元）。

該案上訴二審後，台灣高等法院合議庭認《立法院組織法》關於助理身分與助理費的屬性違反「明確性原則」，曾在二〇二四年一月向憲法法庭聲請釋憲而暫停審理，但憲法法庭指出，高虹安所觸犯的是《貪污治罪條例》和《刑法》，法院並非用《立法院組織法》來判決處刑，尚無犯罪構成要件不明確的問題。而此既與《憲法訴訟法》第五十五條得聲請釋憲的要件不符，故於同年二月八日憲法法庭裁定不受理，全案回到台灣高等法院繼續審理。

本件台灣高等法院認高虹安係犯《刑法》「使公務員登載不實罪」，固非全然無見，惟實已確認高虹安有「使公務員登載不實」之犯行無訛。然而，高虹安「使公務員登載不實」之犯行是否全「無目的」？殆以高虹安若係「無目的」的「使公務員登載不實」，僅單純構成《刑法》「使公務員登載不實罪」；但高虹安若係「有目的」地「使公務員登載不實」，則可能依其「目的」而另構成他罪（尤指《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」）。

令人好奇的是，高虹安「使公務員登載不實」之犯行是否全「無目的」？也就是說，高虹安向立法院「浮報」並「請領」助理陳奐宇、黃惠玟及王郁文等人的「酬金」及「加班費」，致立法院相關承辦人員「陷於錯誤」而「發給」其所「浮報」的「酬金」及「加班費」。如高虹安之行為止於「無目的」地「浮報」，可能僅構成「使公務員登載不實罪」而已；但高虹安之行為若以達於「有目的」地「請領」（相對於「發給」），即難脫「貪污」之嫌。

而所稱「浮報」助理的「酬金」及「加班費」，係指助理「原不應領得」的「酬金」及「加班費」，若其係助理「原應領得」的「酬金」及「加班費」，即不生「浮報」的問題。承前所述，高虹安乃「有目的」地向立法院「浮報」並「請領」助理「原不應領得」的「酬金」及「加班費」，竟僅就其「浮報」行為論以《刑法》「使公務員登載不實罪」，而就其「請領」行為卻能脫免《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，實難令人理解。

況高虹安之行為如僅構成《刑法》「使公務員登載不實罪」，則高虹安即無「利用職務詐取財物」之「不法所得」可言。果若如斯，高虹安「有目的」地向立法院「浮報」並「請領」助理「原不應領得」的「酬金」及「加班費」，即可落袋為安！這難道是立法委員「得」向立法院「浮報」並「請領」助理「原不應領得」的「酬金」及「加班費」的新解？那麼，以往其他民意代表遭判刑的類似案件，是否應依高虹安的案例一一平反呢？

（作者是公會法律顧問）

