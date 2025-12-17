自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》「七重鎖定」鎖住了誰？

2025/12/17 05:30

中共有個口頭禪：台灣是中國核心利益中的核心。殊不知，台灣更是美日歐主要國家的戰略要害。（路透資料照）中共有個口頭禪：台灣是中國核心利益中的核心。殊不知，台灣更是美日歐主要國家的戰略要害。（路透資料照）

高市早苗的「台灣有事」論述，北京的反射動作仍舊一貫，即動員民族仇恨、經濟反制等，迫使日本政府收回去、吞下去。經過一個多月外交大暴走，北京似乎才後知後覺，原來，高市敢堅定對北京說不，並非一個孤立個案，而是更廣泛國際現象的顯影。從而，十二月十三日，南京大屠殺死難者國家公祭日，北京從「南京照相舘」自行降調。而十月底，德國外長瓦德福指出：德國的「一中政策」保持不變，政策內容由德國自身決定。本月上旬，瓦德福訪問北京。王毅對他「訓話」：「一個中國原則是中德關係的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。」王毅還講解「七重鎖定」：包括開羅宣言、波茨坦宣言、聯大二七五八號決議等。結論：「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政。」這樣的自我感覺，其實早已被高市戳破了。

一九四九年，中華人民共和國成立，迅速控制了中國本有的領土，這樣的「一個中國」，至遲到了一九七一年已獲國際「承認」。可惜，中共還意猶未足，「一定要解放台灣」。這就好比，把一塊沉重的鐵鎖，掛在自己的脖子上。七十多年來，這個鐵鎖越來越重，但又不能把它從脖子上拿下來，因為這個包袱已經跟中共的權力正當性鎖在一起了。早期的中共，本來沒有這個負擔。一九三〇年代，毛澤東談到中國的失土，並不包括從前同為中國殖民地的朝鮮、台灣。按照毛澤東的講法，台灣並非自古以來就是中國的領土。不過，中共建政之後，又恢復中國殖民者對台灣的態度了。於是，台灣開始成為中共脖子上的鐵鎖。

內戰失敗，逃往台灣。蔣氏政權的反攻大陸神話，國內國際環境都注定不可能成功。但是，蔣氏政權盤踞台灣，作為反攻基地、復興基地，一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功，卻刺激中共對台灣的征服野心。一如鄭氏政權，盤踞台灣反清復明，這場武裝行動注定失敗，卻引起滿清對台灣的征服野心。領土野心，往往把自己推向懸崖。如果未來出現「後中共的中國」，中華人民共和國亡於台灣，乃是極大的可能性之一。當然，那不會是台灣武力消滅中共，而是由於中共覬覦台灣，致使國內資源錯置，國際兜攏侵略軸心，費盡心思得不到台灣，卻把自己搞到元氣、形象大傷。

後蔣時代，李登輝政府及台灣人民，脫離蔣氏政權「共匪暴政」宣傳，開始與中國交流、經貿投資。當年的中國，改革開放初期階段，急需資金、技術、人才、管理等。老實說，最幫得上忙的，非創造經濟奇蹟、語言相通的台灣莫屬。一九八九年天安門事件，西方對中國經濟制裁。台商投資中國並未停止，改革開放也得以續命。遺憾的是，隨著中國經濟崛起，不僅沒對台灣感恩圖報，反而將經貿武器化，把台商當作「以商圍政、逼政」台灣政府的工具，而今越演越烈，介入藍白主導的國會，介入國民黨主席選舉。至此，台灣人民才後知後覺，兩蔣對中共真面目的揭露，確屬看透本質的洞察。

中共有個口頭禪：台灣是中國核心利益中的核心。殊不知，台灣更是美日歐主要國家的戰略要害。隨著中共加強對台法律戰，越來越多西方國家出面指證，聯大二七五八號決議並未決定中國對台灣擁有主權，並以行動關切台海和平穩定。從中美關係脈絡來看，中共意圖侵佔台灣，所產生的國際反作用力，對北京尤其不划算。一九七〇年代以來，尼克森主義延續近半個世紀，美國歷屆政府對中政策善意堆疊，給予永久最惠國待遇，協助以開發中國家加入世貿。相形之下，從威權走向民主的台灣，台灣人民伸張自主意志，往往被中美視為製造麻煩。甚至，在川普第一任之前，美國政府一廂情願視中共為「友好國家」，乃至有人認為中共和平統一台灣，對美國無害。

有道是，千金難買早知道。中共韜光養晦，「友好」美國，原來只是一種欺敵策略。隨著大國崛起、東升西降的執念日重，中共露出佔有台灣乃為挑戰美國霸權而鋪路的宏圖大略。戰略競爭關係，促使美國重新認識台灣，這個半導體可信賴供應鏈、第一島鏈中心位置、民主抗衡威權擴張前線的「世界島」。麥克阿瑟所云：台灣必須存於友好（美國）國家手中，絕不可落入敵對勢力範圍。歷史卓見，又在此時重擺在美國隊政府決策桌上。中共對台侵略薰心作祟，幾個世代耗盡天上掉下來的機會，未獲其利卻深受其害，真是其愚不可及也。

