自由廣場》當新聞成為罪名：黎智英案與香港自由想像的終結

2025/12/16 05:30

◎ 劉哲廷

如果還有人把黎智英的定罪理解成一宗「依法審理的個案」，若不是天真，就是刻意失明。這場判決不須等到宣判當天才顯露其結局，因為從港區國安法上路的那一刻，答案早已寫好。剩下的，只是程序的鋪陳：長期羈押、罪名疊加、指定法官、延後判刑──一整套看似合法、實則高度政治化的司法運作。

黎智英不是第一個，也不會是最後一個。必須談他，是因為他身上同時承載了新聞、資本、宗教信念與民主立場，成為權力最不願放過的那種對象。他經營媒體，意味著他掌握敘事；他公開表態，意味著他拒絕噤聲；他仍然留在香港，意味著他不願配合那套「自行消失」的默契。於是，國安法便不只是法律，而是清場工具。

港府與北京反覆強調，國安法只針對極少數人。但問題從來不在於「少數」或「多數」，而在於界線的消失。當「勾結外國勢力」可以被無限延展，當「煽動刊物」可以回溯解釋過往的新聞工作，任何公共言說都可能在事後被重新定罪。這不是法律的不確定性，而是刻意製造的不安：讓人自我審查，主動退縮。

國際人權組織道出的「虛假定罪」，並不是指程序上的粗糙，相反地，這場審判過於精緻。它以法律語言包裝政治意志，用司法形式完成政治清算。正因如此，它對香港的傷害才格外深遠──因為它不再需要暴力街頭鎮壓，而是透過法庭，將異議者逐一合法化地排除。

更值得警惕的是，這種模式正在被正常化。當一個七十八歲的媒體創辦人，遭長期關押、健康惡化，卻仍被描繪成「國家安全威脅」，社會被迫接受一種荒謬的比例失衡：權力永遠脆弱，人民永遠危險。這種敘事一旦成立，任何監督、批評、追問，都可以被視為潛在犯罪。

港府一面對外宣傳「說好香港故事」，一面卻用實際行動告訴世界，這座城市不容許故事自行生成。故事須經審核，記者須知分寸，媒體須懂代價。所謂的繁榮與穩定，建立在對不確定言說的全面排除之上。這不是城市的轉型，而是公共空間的塌縮。

對台灣而言，黎智英案不只是聲援對象，更是清楚的警示。自由不是口號，而是一組脆弱的制度安排；新聞不是裝飾，而是權力必須承受的壓力測試。一旦社會接受「有些人被抓是理所當然的」、接受「有些話最好不要說」，那麼自由的退場，往往比想像中更快。

這場判決宣告的，並非某位企業家的罪責，而是新聞在香港的身分轉變──從公共必要，變成政治風險。當新聞被判刑，民主便不再是未來的可能，而只是過去的記憶。

（作者是詩人，自由工作者）

