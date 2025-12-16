自由廣場》川普國家安全戰略 台灣是世界重中之重

◎ 林逸民

歷任美國總統任期內都會發表國家安全戰略報告，可說是全世界最重要的一份文件，美國總統向各州與公民報告國家戰略，必然是開誠布公，歷任美國總統的國家安全戰略報告，事後對照美國的實際戰略布局，的確都是完全遵照。

川普第一任期時，發表洋洋灑灑六十八頁國家安全戰略報告，超過歐巴馬第二任期廿九頁的兩倍，可見他做足了功夫在努力當總統，近日他發表第二任期的國家安全戰略報告，更為熟練，精簡到卅三頁。雖然頁數只有前次的一半，提到台灣的次數，卻是從第一任期報告的三次，大增到八次。

川普對世界各區域的優先順序也做出調整，上一任期第一順位是印太，其次歐洲，第二任期高舉美國優先，第一順位是西半球，第二順位亞洲，歐洲落到第三。

西半球其實包含整個美洲大陸以及大西洋與太平洋，也就是確保美國本身安全，美國安全的最上策是將太平洋納為內海，要做到這點就得守住第一島鏈，台灣正是其中的關鍵。

亞洲部分，從歐巴馬的亞太，到川普第一任期加入印度改為印太，到第二任期再加入中亞成為整個亞洲，其實就是一步步更完整的大包圍中國。整篇國家安全戰略中，雖然沒有直接點名，但是多處嚴厲譴責一一細數「外國勢力」對美國的威脅，一看就知都是在指中國。

中國包圍網的重中之重，當然還是台灣。加上半導體產業戰略，當前美國國家戰略，台灣就是世界的重中之重。

許多人將台灣錯誤類比烏克蘭，但烏克蘭所屬的歐洲，在川普兩任期，戰略層級都低於台灣所屬的印太、亞洲，川普第二任期時歐洲更被排到第三順位，已非美國核心戰略利益。美國務實的做法必然是抽出此處資源，集中投入於最重要關鍵。

台灣就是那個最重要關鍵！當然，也不能因此而有恃無恐，就什麼事都不做，因為，美國對於大包圍中國的設計是要用「壓倒性的實力」讓中國打消侵略念頭，美國已經挑明：不是只靠美國獨撐，而是要共同投資，一起建立強大國防實力。

日本首相高市早苗明確宣示「台灣有事，日本有事」之後，中國一連串小動作，當中國雷達照射騷擾，美國立即派出B52與日本聯合演習，宣示「日本有事，美國有事」，連結起來就是「台灣有事，日本有事，美國有事」，如今國家安全戰略出爐再度證明這點。台灣無須疑美，而應全力以赴強化國防。誰在阻撓，誰就是該被懷疑的對象。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

