社論》與中國交流必須堅持「平等」原則

2025/12/16 05:30

小紅書的案例，是台灣與中國互不隸屬現狀下「不對等交流」的縮影。（中央社資料照）小紅書的案例，是台灣與中國互不隸屬現狀下「不對等交流」的縮影。（中央社資料照）

網際網路和社群媒體晚近興起，曾被寄以厚望。許多人相信，它們將開啟全球密切連結新時代，讓學習民主化，個人可建立自己的公共空間，擺脫傳統資訊守門人束縛。然而，美麗願景如今遭到越來越多質疑，澳洲本月十日實施全球首創社群媒體禁令，十六歲以下者全面禁用社群平台與網站，也拒絕父母同意的例外條款。從美國猶他州到歐盟，各國政府紛紛檢視，並嘗試限制青少年使用社群媒體，指稱業者從青少年大獲其利，卻犧牲其心理健康與福祉。

無獨有偶，澳洲的社群媒體禁令前一週，我國政府宣布對小紅書發出一年限制令。這一中國內容社群平台，以分享美妝、旅遊、穿搭等生活資訊為主，遭限理由是平台上詐騙案數量攀升，保障個資等十五項資安檢測指標全不合格，且未落地台灣或設法律代表人，不配合法律要求提供資料協助偵辦，也未回覆我官方資訊安全改善建議。一如牽涉與中國往來的許多舉措，小紅書限制令儘管正當性十足，仍在認同錯亂的台灣內部，引發爭議。

我國並非唯一限制小紅書的國家：印度基於「國家安全與主權威脅」，二〇二〇年起封鎖包括小紅書在內五十九款中國應用程式；美國德州及馬里蘭州考量資安與國安風險，禁止在政府設備安裝與使用小紅書，聯邦層級已有國會議員要求限制；歐盟與澳洲偏向監管與年齡設限，尚非全面封鎖。

小紅書的案例，是台灣與中國互不隸屬現狀下「不對等交流」的縮影：它在台灣享有自由傳播與言論空間，在中國卻受嚴厲審查與法律規範，形成單向滲透而非雙向互惠。

具體而言，在法律方面，小紅書並未落地台灣，我政府無以直接管轄，要求改善資安等通知也遭「已讀不回」。相形之下，中國依《國家情報法》、《數據安全法》等，平台須配合政府提供數據，當局不僅施行「長臂管轄」，且可利用台灣用戶數據與言論進行認知作戰。在言論自由方面，小紅書於中國受嚴格審查，政治敏感詞語如台灣總統、民主自由等盡遭刪除或封鎖；在台灣，它卻享盡民主社會言論自由，我政府無以對等管轄。

最荒謬而可笑的，中國在我國限制小紅書之後，批評此舉「踐踏民主」、「剝奪台灣民眾的資訊權利」，並指責我政府以打詐之名行政治封鎖之實，是「阻斷兩岸交流」的政治行為。惡人告狀、說一套做一套、得了便宜又賣乖…都是對北京當局此一「強盜哲學」的嘲諷。無怪乎在十日的中國國台辦記者會，有記者就此質疑，中國長期封鎖 Facebook、YouTube、Google 等國際平台，卻嚴詞批評台灣，是否矛盾或雙重標準；其發言人只能支吾以對，迴避而未能提供具公信的理由。

北京雙標的「強盜哲學」，慣性使然，離譜的是台灣即有政客呼應。小紅書遭限制，明明是違反法律、不配合打詐，中國國民黨主席鄭麗文卻口出驚人之語，指係執政者「構築網路長城的起手式，台灣的網路與言論自由已被箝制扼殺」。台北市長蔣萬安指此事具「意識形態」色彩，可能造成雙標，質疑是否真以打詐為核心，台灣能否還自稱「不翻牆的民主」。政客不究事實，混淆視聽，內鬥內行，甚至隔海唱和，最近在立法院出現的有關中國籍配偶居留及參政權等議案，亦復如是。

中國籍配偶取得我國身分證年限由六年縮短為四年，不必放棄中國國籍即可參政等案，都由藍黨立委提出。有關縮短年限一案，支持者認為應與外籍配偶規範一致，反對者憂其涉及國安、人口政策與社會資源分配。問題在於，中國人取得上海戶口須結婚十年以上，在台灣若只需四年即可拿到身分證，「不對等交流」事例明顯。中配參政權一案，傅崐萁等人欲修《國籍法》，獨厚中配，既有雙重效忠的基本問題，也不無國安疑慮；中配錢麗經營解放軍粉專、宣揚武統，倡言「給共產黨在台灣執政機會」，其配合中國統戰的囂張行徑，尤印證藍委隔海唱和的險惡居心。

我國與敵對的中國往來，不對等事例不勝枚舉。有人在台灣街頭揮舞中國五星旗、上媒體鼓吹統一；到中國卻中華民國、總統、民主自由全遭禁止或噤聲。彭明敏教授生前曾指出這種不平等往來，是主權被蹂躪的「莫大國恥」；台灣須堅持「平等」原則：對方可以在台灣做的，台灣在中國也可以做；台灣在中國不能做的，中國在台灣也不能做。旨哉斯言！

