社論》以「不副署」、「副署後不執行」終結亂局

2025/12/15 05:30

藍白通過諸多爭議性法案擴權與搶錢，已破壞了五權憲法的制衡機制，意圖造成立法院一院獨大局面。（資料照）藍白通過諸多爭議性法案擴權與搶錢，已破壞了五權憲法的制衡機制，意圖造成立法院一院獨大局面。（資料照）

立法院國民黨團強推的反年改法案通過，公教人員的退休金所得替代率全面回溯至二〇二三年標準計算，二〇二四年一月一日起不再逐年下降所得替代率。據銓敘部示警，此修法將造成政府撥補高達六九七〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。與此同時，在憲法法庭遭到癱瘓下，賴總統日前與黨籍立委進行便當會共商對策，民進黨團一致支持行政部門採取合憲途徑，運用「不副署」或「副署後不執行」等方式進行必要制衡。

本屆立法院藍白合過半，在反綠、親中的共同基礎上，凡是有利於改革，促成社會進步，或強化自衛能力的法案、預算，大抵遭到否決，成為對中共表忠輸誠的投名狀。相對的，有利於爭取特定族群選票﹙反年改﹚，以及從中央搶錢挹注藍營佔執政多數的縣市﹙財劃法修正案﹚，或為涉及官司的黨籍立委解套﹙助理費除罪化﹚等法案，藍白無不合力強推。換言之，藍白通過諸多爭議性法案擴權與搶錢，已破壞了五權憲法的制衡機制，意圖造成立法院一院獨大局面。在藍白肆虐下，除了行政權之外，憲法法庭亦嚴重受創，陷入癱瘓。此事起於藍白去年以「國會改革」之名通過「國會職權行使法」，行擴權之實，卻遭到憲法法庭判決關鍵條文，多屬違憲或部分違憲，有效遏阻藍白擴權、國會獨大的圖謀。憲法法庭因而成為藍白擴權的絆腳石，故而一不作、二不休，藍營提出《憲法訴訟法》修法案，將憲法法庭參與評議的門檻，由大法官「現有總額」的三分之二改為「法定總額」三分之二。而且判決門檻由二分之一上調至三分之二。換言之，大法官法定總額為十五人，憲法法庭要作出判決的前提，必須有十名大法官參與評議。尤其，規定作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。藍白一方面提高憲法法庭的評議、判決門檻，另一方面在七名大法官任期屆滿卸任，現職大法官僅剩八人時，兩度否決賴總統提名的合計十四名大法官人選，使得憲法法庭無法評議、判決，實質上陷入癱瘓。

憲法法庭癱瘓失能後，藍白的失速列車更如入無人之境，到處狂奔亂竄，例如通過《警察人員條例》與《軍人待遇條例》直接為軍警加薪，明顯違反《憲法》第七十條：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」近日甚受矚目的財劃法修正，藍白並未徵詢行政院意見，表決器一按便搶走中央近四千億元財源，但分錢的同時卻未將相關事權移轉，似乎肥地方只是意圖利用豐厚的資源進行選舉綁樁。此外，藍白根本不重視民生法案，反而一再推動政治性濃厚的爭議法案，如替助理費除罪化的相關條文修正，置助理的合法權益於不顧。而攸關國家安全的中配入籍由六年改四年，中配擔任公職不必放棄中國籍、轉型正義走回頭路的黨產條例，在在成為藍白強力推動的法案。對抗如此失控的藍白，行政院先是以提出覆議案尋求翻盤機會，但此種溫良恭儉讓，「請藍白再考慮一下」的覆議案已有八度遭到否決，證明提覆議案在政黨惡鬥下根本行不通。而財劃法覆議案遭否決後，府院最遲須於十五日副署並公告。因此，行政院是否會採取民進黨立院黨團及部分憲法學者贊成的「不副署」或「副署後不執行」的對策，答案即將揭曉。

憲法法庭失能後，對抗藍白的違憲亂政，顯然剩下修憲、行政院「不副署」或「副署後不執行」、賴總統「不公布」等途徑，但修憲難度極高且緩不濟急，而「不副署」與「副署不執行」皆屬合憲途徑，成為賴政府較可能採行的策略。尤其，在「不副署」方面，根據「憲法」第三十七條，閣揆的副署權並非憲政義務。東吳大學教授張嘉尹指出，不副署是行政院長的權力，為了阻止立法院失速列車，卓揆不副署是傷害最小，也最能展現責任政治的作法。或許外界會質疑行政院「不副署」會造成行政權大於立法權。其實，藍白若不認同「不副署」或「副署後不執行」，是有對閣揆提出不信任案，解散國會的抗爭手段，等於國會亦有對行政院不副署或副署後不執行的制衡武器，絕不會造成行政權大於立法權的現象。若是藍白反對行政院的作法，卻不敢提出倒閣、解散國會之議，便是自證對其推動諸多法案與胡亂刪凍預算，感到心虛，害怕民意反彈。

我國憲法分為行政、立法、司法、考試、監察五權，各司其職，各安其位，立法權不能自行擴權，成為其它四權的太上皇。在藍白橫行國會的非常狀態下，「不副署」或「副署後不執行」是對抗藍白擴權搶錢行徑的合憲手段。不副署、不執行並不等於行政院與總統擁有實質的憲法審查權，而是在藍白主宰國會、恣意妄為的亂局中，利用合憲手段對抗的範例。若是「不副署」或「副署後不執行」可以終結當前的政治亂象，將可為台灣民主永續立下一個里程碑。

