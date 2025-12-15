自由廣場》化粧品含「蘇丹紅」檢驗的迷思

◎ 何國榮

近日食藥署數度公布化粧品中含有禁用顏料蘇丹紅的產品，累積有疑慮的產品近四十項。

食藥署採用高專一性及高靈敏的液相層析串聯質譜儀進行檢測，先使用液相層析儀分離樣品中蘇丹紅，再使用串聯質譜儀做鑑定及含量的測定，食藥署亦使用高解析度質譜儀以確認檢出物質為蘇丹紅色素。

請繼續往下閱讀...

據聞廠商曾使用傅立葉轉換紅外光儀檢驗原料，均為未檢出蘇丹紅色素。廠商亦宣稱使用放射性碳C14檢測，驗證該產品為一〇〇％天然成分，不含以石油基為基礎所合成的蘇丹染料，上述檢驗結果與食藥署數據並不一致，因而出現蘇丹紅色素疑雲之報導。

數據不一致的檢驗迷思應與複雜混合物中分析低濃度化合物有關，據報導，原料中蘇丹紅的濃度在一〇〇〇至一五〇〇ppm間，換算成百分比，約為〇．一％至〇．一五％，由複雜混合物中檢測千分之一至千分之一．五的標的物，沒有經過分離，僅靠傅立葉轉換紅外光譜儀是很難達到的，使用放射性C14檢測，雖宣稱原料為一〇〇％天然成分，但該方法的不確定度通常為正負三％，應不足以判定原料不含有〇．一％以石油基為基礎所合成的蘇丹紅。

因此，考量檢驗方法適用性的不同，對於樣品中低濃度之蘇丹紅禁用成分，仍須仰賴具高專一性與高靈敏度之分析技術，才能確保檢驗結果的正確性與公信力。

（作者為台大化學系名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法