自由廣場》胡，怎麼說）以「新三不」對抗赤藍白「立法政變」！

◎ 胡文輝

赤藍白佔據的立法院，近來變本加厲通過毀憲亂政惡法，圖窮匕現，它們就是透過立院多數發動切香腸式逐次「立法政變」，終極陰謀就是毀掉中華民國、消滅民主台灣。衛國保台護民主、對抗赤藍白毀國滅台，賴清德政府必須祭出新三不「不公布、不副署、不執行」反制！

新三不「不公布、不副署、不執行」，針對不同惡法，可只用一不、也可兩不三不同施，行政院長「不副署」就是新三不核心，對赤藍白悍然毀滅正義通過的惡法，行政院長得以內容違法違憲為由拒絕副署，行政院長不副署的法案，總統收到也無法公布，也就不須執行，以免禍害台灣、荼毒社會。

賴清德政府如祭出「新三不」，是憲政運作之「變」，但並未脫離民主軌道之「常」，藍白若是走民主憲政正道，對「不執行」的行政院長卓榮泰及部會首長，可以請監察院彈劾，對「不副署」的行政院長，可提出不信任案倒閣，對「不公布」的總統，可發動彈劾案及提出罷免案。（但藍白已入赤道、走邪道成性，不會走正道。）

賴卓政府認為赤藍白的惡法違憲違法，以新三不反制，赤藍白傅崐萁們、黃國昌們當然也可以認為賴卓的新三不違憲違法，祭出反反制，雙方可聲請釋憲，在憲法法庭論輸贏。但是，傅崐萁、黃國昌們應是輸不起，才會耍陰狠手段，杯葛大法官人事又修惡憲訴法，癱瘓憲法法庭，而八位僅存大法官中的蔡宗珍、朱富美、楊惠欽三人不出席評議、變相向傅崐萁投降，把憲法法庭變成植物人、活僵屍。

朝野互指對方違憲違法，當裁判的憲法法庭又成活僵屍，要阻斷赤藍白立法政變，就必須祭出新三不阻止惡法生效，以免禍國殃民害台灣。赤藍白最應該考慮走倒閣，這才是正辦，迫卓榮泰辭職並請總統解散立院、重新選舉，產生新立院、新內閣解決僵局。至於彈劾及罷免賴總統，赤藍白如提案，也沒人說不可以啊！

在中共國四號頭目王滬寧布局操作下，透過藍白委對台灣切香腸式逐次「立法政變」，在不在籍投票、在中配入籍及參政權大放送、在修法救貪污嫌犯又壓榨助理費自肥等等步步進逼外，毀國家財政更是赤藍白五鬼搬運手段毀台重中之重，一年內財劃法三次修惡，挖空中央八千億元、反年改挖走七千億、普發現金挖二千三百億…。

新三不「不公布、不副署、不執行」救台灣！再議論未定、瞻前顧後，就後悔的時間都沒了！

（作者為資深媒體人）

