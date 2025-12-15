自由電子報
自由廣場》書寫台灣民主路 墨揚先烈自由魂

2025/12/15 05:30

◎ 游錫堃

自古以來，書法在漢字文化圈中，是知識份子書寫的基礎、是文章的衣冠、是載道的工具。因此歷經千百年的歷史變革，書法傳承不僅未因科技發展而斷絕，更因富含東方各民族文化底蘊，有別於西方藝術表現，而成為東亞文化圈中重要的藝術瑰寶。

書法不僅是形於外的筆墨藝術，更內蘊著書寫者的生活價值觀。台灣的書法，受數百年殖民統治遺緒及戰後黨國教育影響，學生從義務教育起至成人書法創作中，書寫內容除佛、道兩家修心養性的哲學內容外，大多以「君主政治」時代的四書五經、唐詩宋詞等，深受「三綱五常」政治思想影響的題材為主，鮮少觸及近代西方民主憲政思潮，及晚近台灣自由民主發展所蘊含的普世價值，如天賦人權、言論自由、民主國會、政黨政治、性別平權、司法獨立等。

中華傳統政治思想的「三綱五常」，講究「君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱」，有利於專制威權滋生繁衍，與天賦人權、人人平等、言論自由的民主政治思想格格不入，致使漢字文化圈民主政治發展困難重重，尤其是今日之中國。所以新加坡前總理李光耀先生曾說：「民主與人權是西方舶來品，不適合亞洲國家」。回首漢字文化圈中之孫中山、蔣渭水等先賢，倡導自由民主已超過一個世紀，經過一百多年的努力，除台灣成為「國際民主典範」外，中國民主化至今仍然烏雲罩頂、遙遙無期，可見「三綱五常」之傳統政治文化，無益於民主政治之發揚與鞏固。

人溺己溺，讓漢字文化圈十多億人口有機會同享自由民主文明幸福生活，是人類共同責任。尤其作為漢字文化圈「唯一民主國家」台灣更是責無旁貸，應該運用既有的成就與經驗，透過各項藝術文化活動，發揚台灣先賢反威權、反專制，爭自由、爭人權堅忍精神，藉以鞏固民主、捍衛主權、強化國家主體性，並催化漢字文化圈其他國家的人民，早日同享自由民主的生活。

為改變「中華民國台灣」書法傳承舊習，國內一群書法愛好者率全國之先，以「台灣歷史為骨架、自由民主為血肉」，將「台灣民主、百年追求」的艱辛歷程，分成「武裝抗日」、「台灣議會設置請願運動」、「台灣新文化運動」、「治警事件」、「盟軍接收」、「二二八事件」、「白色恐怖」、「黨禁之路」、「民主轉型」、「百年回首」十個階段，蒐集六十二首詩詞，完成一二八幅書法創作，集結成《臺灣民主路︱書法集》出版，這種透過古老書法藝術，使自由民主精神在筆墨之間流轉生生不息，值得各界共同鼓勵。

（作者為前行政院、立法院院長）

