自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》新國安戰略玄機 美對台「新三不」加一？

2025/12/15 05:30

◎ 高碩泰

一九七八年十二月十六日（美東時間十二月十五日），對我政府及千百萬國人而言，仍是個令人震驚、難堪與刻骨銘心的一天。時任美國總統卡特在白宮舉行記者會，宣佈將於一九七九年元月一日終止與中華民國的邦交，轉向正式承認北京政權並建交。美中關係正常化歷經了尼克森、福特、卡特三任總統，長達逾十年，最終結局雖在兩蔣政府及國人預料中，卻多不願真實面對。卡特的宣布猶如晴天霹靂，遭背棄的台灣陷入一片愁雲慘霧，諸般憤懣、哀怨情緒交織，外交局勢與國際地位繼一九七一年退出聯合國後，墮入另一個谷底。

所幸一九七九年四月美國國會通過「台灣關係法」及嗣後雷根總統提出「六項保證」，成為雙方發展非官方關係的法律架構與政治基礎。其後廿年的跌宕起伏、摸索糾錯的過程中，雙方逐漸理出一條可行也可循的務實交往路徑，讓彼此關係步上雖不滿意但可以接受的軌道。

詎料一九九八年六月底時任總統柯林頓在訪問北京後移地上海，親口發表對台政策「新三不」︰「不支持」台獨、「不支持」一中一台、「不支持」台灣以「國家」資格加入正式國際組織。對事先顯未完整掌握狀況的台北，不啻又一記重擊，迄今仍制約著華府決策與台灣的國際空間，負面效應如影隨形。台美關係在雙方勉力經營及互信零意外的溝通下，穩健進展，歷任美國政府則一再重申台北與北京應透過對話解決雙方歧見，華府「反對」任何一方以武力或脅迫手段片面改變台海和平安定現狀。

審視川普總統近日公布的二〇二五年國家安全策略報告，聲稱美國將維持對台灣長期宣示的政策，亦即華府「不支持」任何一方片面改變台海現狀。此項較以往精簡的文字描述，不無勾起若干識者對柯林頓「新三不」的記憶及川普是否有意「加一」的揣測。

川普的即興式決策風格基於利益、實力與交易，新版國安戰略充分反映或迎合他的思維。特別就晶片產業、第一島鏈地緣關鍵、印太航運安全等面向，強調台灣對華府的戰略與經貿重要性，美國及亞太盟友夥伴必須協力遏拒北京對台海、南海及印太區域的擴張行徑。對彰顯台灣角色及強化台美合作而言，洵為一項正面評估，至於報告內容有關台海現狀用字遣詞的微調，「反對」或「不支持」的微妙意涵，是否代表任何政策轉折或利弊影響，堪值觀察。

（作者為國策研究院資深顧問、前駐美代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書