自由廣場》新國安戰略玄機 美對台「新三不」加一？

◎ 高碩泰

一九七八年十二月十六日（美東時間十二月十五日），對我政府及千百萬國人而言，仍是個令人震驚、難堪與刻骨銘心的一天。時任美國總統卡特在白宮舉行記者會，宣佈將於一九七九年元月一日終止與中華民國的邦交，轉向正式承認北京政權並建交。美中關係正常化歷經了尼克森、福特、卡特三任總統，長達逾十年，最終結局雖在兩蔣政府及國人預料中，卻多不願真實面對。卡特的宣布猶如晴天霹靂，遭背棄的台灣陷入一片愁雲慘霧，諸般憤懣、哀怨情緒交織，外交局勢與國際地位繼一九七一年退出聯合國後，墮入另一個谷底。

所幸一九七九年四月美國國會通過「台灣關係法」及嗣後雷根總統提出「六項保證」，成為雙方發展非官方關係的法律架構與政治基礎。其後廿年的跌宕起伏、摸索糾錯的過程中，雙方逐漸理出一條可行也可循的務實交往路徑，讓彼此關係步上雖不滿意但可以接受的軌道。

請繼續往下閱讀...

詎料一九九八年六月底時任總統柯林頓在訪問北京後移地上海，親口發表對台政策「新三不」︰「不支持」台獨、「不支持」一中一台、「不支持」台灣以「國家」資格加入正式國際組織。對事先顯未完整掌握狀況的台北，不啻又一記重擊，迄今仍制約著華府決策與台灣的國際空間，負面效應如影隨形。台美關係在雙方勉力經營及互信零意外的溝通下，穩健進展，歷任美國政府則一再重申台北與北京應透過對話解決雙方歧見，華府「反對」任何一方以武力或脅迫手段片面改變台海和平安定現狀。

審視川普總統近日公布的二〇二五年國家安全策略報告，聲稱美國將維持對台灣長期宣示的政策，亦即華府「不支持」任何一方片面改變台海現狀。此項較以往精簡的文字描述，不無勾起若干識者對柯林頓「新三不」的記憶及川普是否有意「加一」的揣測。

川普的即興式決策風格基於利益、實力與交易，新版國安戰略充分反映或迎合他的思維。特別就晶片產業、第一島鏈地緣關鍵、印太航運安全等面向，強調台灣對華府的戰略與經貿重要性，美國及亞太盟友夥伴必須協力遏拒北京對台海、南海及印太區域的擴張行徑。對彰顯台灣角色及強化台美合作而言，洵為一項正面評估，至於報告內容有關台海現狀用字遣詞的微調，「反對」或「不支持」的微妙意涵，是否代表任何政策轉折或利弊影響，堪值觀察。

（作者為國策研究院資深顧問、前駐美代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法