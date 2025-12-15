自由電子報
自由廣場》「看破不說破」 民代詐領案助理的內心話

2025/12/15 05:30

◎ 陳建志

柏拉圖在《理想國》中藉蘇格拉底之口警示：「不關心政治，就等著被糟糕的人統治。」原話是讓真正合格的統治者，願貢獻所長。國民黨提案將立院、議會助理費除罪化，立委傅崐萁詭辯此舉是「保護助理」試問若老闆不詐領，怎會有助理的事？目前看來，立委陳玉珍提案過關只是時間問題。還願貢獻所長與青春的不是天真就是被迫沈默。

筆者就是近年被牽扯進民代助理費案的助理之一。外界習慣用「經營地方開銷大」替後續大水庫理論鋪陳，然而，公款公用與公款法用有很大不同，用故總統蔣經國的話說，「買醋的錢不能拿去買醬油」。目前法律實務若能證明公款公用，多數刑責較輕，何需修法全面除罪？

公款公用的訴訟攻防，往往只是在拼湊單據。筆者前老闆詐領助理費，但服務處水電、電話費，經常被催繳後，讓助理先墊，老闆經常不主動還錢。但檢調不會知道究竟是助理付款，還以為是老闆負擔。「為何不離職」是檢調在內的同樣疑問。筆者是來不及跑，其他同事則出於習慣，如同多數人不敢換工作。

辦公室有無詐領助理費，稍有社會經驗的助理不用一兩個月就能發現，何況資深主任？要說不知道是不可能，這也是後續檢調偵辦方向，多數人只會「看破不說破」。詐領助理費、貪污收賄，不分政黨。只有少數神鬼助理，能直達老闆心裡。

此外，若以為除罪化、或加錢就不會貪污，是小看人性的惡。小錢、大錢都貪的民代，是個人德性問題。連帶家人也是公私不分，就是名嘴黃智賢說的「丫環長工」。「人性經不起考驗，也不好直視」。法律放得越鬆，只是貪得越多，賄款是有對價的，即便多數模糊不明。

至於錢去哪了，多數民代都推給開銷大，不外是財務管理不佳，買股票、日常生活、送禮物花掉了，躲在選民服務的高帽下很方便，凹助理的民代，說會服務民眾，恐怕只有單純的民眾會相信或選擇性相信。

坦白講，吃相難看的凹，是一個循環鏈，抓最後一個當鬼出錢。舉凡紅白帖、摸彩品、禮物、蛋糕樣樣要錢，服務處租金人力、幾十面看板最後可能都化在所謂「特別的服務」的模糊對價裡。

（作者為政治工作者）

