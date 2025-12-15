自由廣場》藍白拆「憲政煞車」 再罵人獨裁！

◎ 秦靖

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，藍白委鋪天蓋地指控「行政獨裁」、「民主已死」，彷彿只要行政院拒絕簽名，台灣就會瞬間回到威權年代。然而，這種說法既非憲法論證，也不是民主憂慮，而是一種刻意誤導。

首先， 依中華民國憲法，總統發布命令須行政院長副署，其制度目的不是上下服從，而是責任對位。副署意味行政院長願意承擔法律與政治後果；不副署，則是拒絕替明知高度爭議、甚至疑似違憲的決定背書。不副署不是暴政，而是憲法賦予的「拒絕背鍋權」。

藍白把「不副署」說成獨裁，卻選擇性遺忘歷史。一九九一年行政院長郝柏村拒絕副署總統李登輝的人事命令，正是中華民國憲政史上最清楚的不副署先例。拒簽即是獨裁，國民黨示範的獨裁何止這一樁。

放眼國際間，法國、德國等民主國家皆設有副署制度，拒簽本就是制度內的正常防線；美國沒有副署，因為責任完全集中於總統一人。只有在想外包責任、卻又不准他人拒絕時，才會把不副署抹黑成獨裁。

其次， 這一屆藍白多數立法院，真正令人憂心的，不是政黨對立，而是對憲政制衡的系統性破壞。國會職權法遭憲法法庭宣告違憲後，理應回歸修正與自制，卻反而透過修法癱瘓憲法法庭，使高度爭議法案失去最終審查出口。

用一個直白的比喻來說，立法院像是負責規劃路線的人，行政院是開車的司機，而憲法法庭則是煞車系統。而現況是，立法院畫了一條明顯會衝下懸崖的路線，先把煞車拆掉，然後站在路邊大喊，「司機為什麼不踩油門？你不開就是獨裁！」

再者，藍白口中的「行政獨裁」，刻意迴避了倒閣這條正路。如果藍白真心認為行政院濫權，憲法早已給出答案，倒閣。倒閣意味行政院下台，也意味著國會可能解散重選，重新接受民意檢驗，這才是責任政治。然而，藍白選擇的是保住席次、拒絕風險，卻高舉「獨裁」標語。

最後，民主的核心，從來不是立法院最大，而是任何權力都必須受制衡。當藍白立委可以強推高度爭議法案、癱瘓憲法法庭、拒絕倒閣，卻要求行政院無條件配合，否則就貼上「獨裁」標籤，那真正被掏空的，不是行政權，而是責任政治本身。

不副署不是威權復辟，而是憲政體制裡仍在運作的最後安全閥。真正令人警惕的，是一個拆掉煞車、卻逼司機加速的國會多數。

（作者為教育工作者）

