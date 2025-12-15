自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白拆「憲政煞車」 再罵人獨裁！

2025/12/15 05:30

◎ 秦靖

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，藍白委鋪天蓋地指控「行政獨裁」、「民主已死」，彷彿只要行政院拒絕簽名，台灣就會瞬間回到威權年代。然而，這種說法既非憲法論證，也不是民主憂慮，而是一種刻意誤導。

首先， 依中華民國憲法，總統發布命令須行政院長副署，其制度目的不是上下服從，而是責任對位。副署意味行政院長願意承擔法律與政治後果；不副署，則是拒絕替明知高度爭議、甚至疑似違憲的決定背書。不副署不是暴政，而是憲法賦予的「拒絕背鍋權」。

藍白把「不副署」說成獨裁，卻選擇性遺忘歷史。一九九一年行政院長郝柏村拒絕副署總統李登輝的人事命令，正是中華民國憲政史上最清楚的不副署先例。拒簽即是獨裁，國民黨示範的獨裁何止這一樁。

放眼國際間，法國、德國等民主國家皆設有副署制度，拒簽本就是制度內的正常防線；美國沒有副署，因為責任完全集中於總統一人。只有在想外包責任、卻又不准他人拒絕時，才會把不副署抹黑成獨裁。

其次， 這一屆藍白多數立法院，真正令人憂心的，不是政黨對立，而是對憲政制衡的系統性破壞。國會職權法遭憲法法庭宣告違憲後，理應回歸修正與自制，卻反而透過修法癱瘓憲法法庭，使高度爭議法案失去最終審查出口。

用一個直白的比喻來說，立法院像是負責規劃路線的人，行政院是開車的司機，而憲法法庭則是煞車系統。而現況是，立法院畫了一條明顯會衝下懸崖的路線，先把煞車拆掉，然後站在路邊大喊，「司機為什麼不踩油門？你不開就是獨裁！」

再者，藍白口中的「行政獨裁」，刻意迴避了倒閣這條正路。如果藍白真心認為行政院濫權，憲法早已給出答案，倒閣。倒閣意味行政院下台，也意味著國會可能解散重選，重新接受民意檢驗，這才是責任政治。然而，藍白選擇的是保住席次、拒絕風險，卻高舉「獨裁」標語。

最後，民主的核心，從來不是立法院最大，而是任何權力都必須受制衡。當藍白立委可以強推高度爭議法案、癱瘓憲法法庭、拒絕倒閣，卻要求行政院無條件配合，否則就貼上「獨裁」標籤，那真正被掏空的，不是行政權，而是責任政治本身。

不副署不是威權復辟，而是憲政體制裡仍在運作的最後安全閥。真正令人警惕的，是一個拆掉煞車、卻逼司機加速的國會多數。

（作者為教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書