自由廣場》花蓮縣府請面對災民 預算怎能「消失」光復鄉？

◎ 郭索

花蓮縣政府在明年度總預算中未將光復鄉的重建計畫明確編列，儼然成為對災區冷血失能治理的寫照。回顧馬太鞍堰塞湖潰決重創光復種種，無論是族群聚落、基礎設施，還是災民遷居與生計重建，皆面臨龐大壓力與不確定性。然而，地方政府卻在例行的年度預算案中刻意迴避責任，僅以「等中央撥款」、「日後追加預算」為由，對災後重建經費隻字不提，公然架空議會監督，形同政治性消失光復鄉。

這不只是財政技術問題，更是制度性卸責。從過去縣府與中央互踢皮球，到如今地方政府乾脆不編、不寫、不談重建計畫，所傳遞的不只是治理怠惰，更是對偏鄉原住民地區的選擇性忽視。花蓮議會議長張峻怒批：「如果他不能好好監督，乾脆以後不要出來選了！」這是對災區民意最直接的反射。

請繼續往下閱讀...

某種程度來看，花蓮縣府正以「預算空白」的方式進行政治性切割，使得災民的生活不再是政府的責任範疇，而是被推給天命與命運。

中央雖通過特別條例與二七〇億元重建經費，然而特別預算只是短期處置，地方政府若不在本預算中主動規劃與配套，不僅行政程序空轉，也會導致工程延宕。縣府強調「依法辦理」與「依法追加」聽似合理，實則是將治理責任外包給未來，變成一種預算編列的政治懸置術。重建，成為紙上談兵的空話；災民，則繼續在帳棚與臨時屋間流離。

地方政府有責任保障人民基本生存權與居住權，更應在第一時間編列必要經費、明確承諾重建進度，而不是將「光復鄉」從預算表上抹去。

（作者為自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法