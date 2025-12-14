自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》花蓮縣府請面對災民 預算怎能「消失」光復鄉？

2025/12/14 05:30

◎ 郭索

花蓮縣政府在明年度總預算中未將光復鄉的重建計畫明確編列，儼然成為對災區冷血失能治理的寫照。回顧馬太鞍堰塞湖潰決重創光復種種，無論是族群聚落、基礎設施，還是災民遷居與生計重建，皆面臨龐大壓力與不確定性。然而，地方政府卻在例行的年度預算案中刻意迴避責任，僅以「等中央撥款」、「日後追加預算」為由，對災後重建經費隻字不提，公然架空議會監督，形同政治性消失光復鄉。

這不只是財政技術問題，更是制度性卸責。從過去縣府與中央互踢皮球，到如今地方政府乾脆不編、不寫、不談重建計畫，所傳遞的不只是治理怠惰，更是對偏鄉原住民地區的選擇性忽視。花蓮議會議長張峻怒批：「如果他不能好好監督，乾脆以後不要出來選了！」這是對災區民意最直接的反射。

某種程度來看，花蓮縣府正以「預算空白」的方式進行政治性切割，使得災民的生活不再是政府的責任範疇，而是被推給天命與命運。

中央雖通過特別條例與二七〇億元重建經費，然而特別預算只是短期處置，地方政府若不在本預算中主動規劃與配套，不僅行政程序空轉，也會導致工程延宕。縣府強調「依法辦理」與「依法追加」聽似合理，實則是將治理責任外包給未來，變成一種預算編列的政治懸置術。重建，成為紙上談兵的空話；災民，則繼續在帳棚與臨時屋間流離。

地方政府有責任保障人民基本生存權與居住權，更應在第一時間編列必要經費、明確承諾重建進度，而不是將「光復鄉」從預算表上抹去。

（作者為自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書