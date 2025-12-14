自由廣場》「數位疫情」危機 兒少心理健康亟需重視

◎ 蘇冠賓

澳洲日前立法禁止十六歲以下兒少使用社群媒體，成為全球第一個採取行動的國家，在科技治理史上寫下里程碑。當我們目睹「Z世代」孩子們在「以手機為本位的生活型態」中成長，一場無聲的「數位疫情」正快速危害著年輕一代的心理健康。

筆者近來在國際學術期刊《Psychiatry and Clinical Neurosciences》上提出「數位疫情傳染機制」框架，與澳洲禁令背後動機有著深刻共鳴。這場疫情的傳播並非單一因素：首先，AI演算法追求注意力經濟，擅長觸發仇恨、恐懼、嫉妒等負面情緒，將年輕人困於同溫層，加劇焦慮、憂鬱與社會對立。其次，惡意使用者利用匿名性，從事網路霸凌、散播極端思想，甚至誘騙行為，造成新型態創傷。最後，成癮性螢幕使用取代睡眠、運動與面對面社交，阻礙社會情緒學習（SEL）與心理韌性發展。台灣青少年自殺為第二大死因，憂鬱與焦慮就醫率僅廿％，數位疫情無疑加劇危機。

澳洲禁令的啟示，在於預防性治理：非道德恐慌，基於研究證據，從設計源頭降低風險。相較之下，台灣面臨類似問題：網路沉迷、霸凌、AI換臉色情，卻多停留宣導層面，政策仍散落兒少法與數位中介法草案。

我們應建構四大支柱防線：一、制定規範，要求演算法透明，強化「未成年分齡」驗證。二、針對自殘、心理健康議題，加強過濾與內容規範。三、提升心理韌性教育，加強親子數位教養。四、建立「社群時代心理健康支持網」，提高諮商師配置、提供匿名線上協助，推動危機介入與自殺防治。

面對此疫，我們不能只「禁」與「限」，更需「轉型」與「建構」。台灣精神醫學會正在推動「精神醫療數位化轉型」的深耕計畫，推動數位化篩檢、數位化診療與倫理教育。而線上遠距診療具去污名化、高可近性優勢，在美國已成為常規；台灣卻受法規限制。筆者呼籲衛福部與立法院參考美國，適度放寬，讓精神照護跟上時代，尤其惠及青少年。

科技是雙面刃，澳洲禁令雖有爭議，但開啟全球討論：歐盟、英國已推嚴格規範，丹麥、大馬跟進。台灣應與時俱進，攜手政府、科技界、專家與家長，加速心理健康數位轉型，為下一代打造安全、健康的數位未來，讓科技成為促進身心發展的助力，而非禍源。

（作者為安南醫院副院長、總統府健康台灣推動委員會委員）

