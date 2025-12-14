自由電子報
自由廣場》反年改恐加劇教師荒 年輕公教更留不住

2025/12/14 05:30

◎ 劉庭妍

最近立法院三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，以微幅優勢停止退休所得替代率的逐年調降。這意味著年資滿卅五年的公務員和教師的退休金將凍漲在六十九％的水準，而非降至六十％。雖看似是對退休人員的保障，卻忽略現職年輕公教工作者的困境，並可能引發更深層的問題。

教育部數據顯示，全台有七．四萬名準教師選擇棄教轉行，任教率僅為六十七％。更嚴重的是，公立國中小學開學前缺少一四二九名代理教師，尤其在理工科領域更是缺人。根本原因在於教師薪資的嚴重落後：一一四年度的鐘點費在高中僅為四二〇元，國中三七八元，國小三三六元，這與基本工資的漲幅形成鮮明對比。

在行政負荷、親師衝突及匿名投訴等壓力增漲下，許多年輕人寧願選擇其他職業。教師的「鐵飯碗」早已生鏽，許多教師甚至不希望自己的孩子從教。這樣的現象除了影響了當前的教育質量，也威脅到未來國家的競爭力。

年金改革原本旨在促進世代正義，但停砍年金的決策卻重蹈「重退休、輕現職」的覆轍。這樣的做法可能會導致年金基金提前用罄，讓現職者成為最大受害者。銓敘部長預估，基金將提前四年用完，而納稅人最終將承擔這筆龐大的負擔。

行政院除了同意或不同意執行二元對立，可以繞出框架，提出新的解方，也能讓人民不會再將憤怒轉為執政黨。為了解決這一危機，行政院應該將年金凍漲省下的經費（估每年數百億元），轉向現職教師的薪資提升。具體措施包括：即時加薪：二〇二六年第一季起，調升高中鐘點費至六〇〇元、國中五五〇元、國小五〇〇元。新進教師補貼：對新進教師首三年每月加一～二萬元，總預算二〇〇億元／年，理工及特殊教育教師的補貼加倍。結構改革：增聘五千名正式教師，減少對代理教師的依賴，推動小班化教學。

停砍年金的決策雖然短期內看似能穩住退休人員的支持，但從長遠來看，台灣的教育體系將面臨逐年招不到教師的困境，影響台灣培育高級中等以下人民基礎能力的養成。我們必須重視現職教師的困境，採取有效措施，才能保證教育品質與國家的未來。

（作者為高雄市青年事務委員會青年委員、就讀高雄師大教育學系）

