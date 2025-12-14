自由廣場》把安全指引當「製造恐慌」？可怕的是集體逃避現實！

◎ 墨客

國防部新推《臺灣全民安全指引》，理應是常識性的公共安全作業，卻被部分人批浪費公帑，並且誣指「製造戰爭恐慌」。這種指控不只站不住腳，更暴露出社會對安全議題長期累積的幼稚心態：一旦談到風險，就有人立刻高喊「別嚇人」。彷彿只要捂住眼睛、堵住耳朵，現實就會自動消失。

此類安全指引在國際間是再正常不過的「標準作業」。日本有、防災先進國瑞典有、以色列更從小就教育。唯獨在台灣，一旦政府做同樣的事，就被扣上「製造恐懼」帽子。這不是理性判斷，而是集體選擇性失明！真正的恐慌，從來不是因為知道太多，而是因為什麼都不知道！

當災害或戰事真的發生時，會讓社會崩潰的不是資訊透明，而是資訊真空。沒有準備、沒有流程、沒有教育，才會讓民眾在危機降臨時四散奔逃，靠直覺行動，甚至被謠言牽著走。沒有指引，不是減少恐懼，而是讓恐懼在最混亂的時刻全面爆炸。更何況，把政府提供安全資訊形容成「煽動焦慮」，本質上是一種偷換概念：不是指引讓你害怕，而是你害怕，所以逃避指引。

台灣社會太習慣把風險當禁忌、把準備當詛咒。彷彿只要不談戰爭，戰爭就不會來；只要不做預防，危機就不會發生。可世界不會因為我們害怕討論，就對我們更加仁慈。如果一個社會連「準備」都會被說成「製造恐慌」，那真正值得恐慌的，其實是這個社會本身。

安全指引的目的很簡單：不是要告訴你戰爭將至，而是讓你在「萬一」來臨時不會束手無策。這是一個現代國家的基本治理，不是戰備動員，更不是宣傳工具。而如果有人連這樣的內容都能過度解讀、情緒化反彈，那麼台灣缺乏的不是安全指引，而是面對現實的勇氣。

（作者為現職國中教師）

