自由廣場》韓國電子入境爭議 該從「台灣視角」出發了！

2025/12/14 05:30

◎ 林靖凱

近期韓國電子旅遊許可（K-ETA）系統將台灣標註為「China （Taiwan）」，引發國人強烈不滿。不僅輿論群情激憤，認為這是對台灣主權的矮化，外交部更嚴正抗議，甚至宣示將「重新檢視與韓國政府的關係」。不過靜心而言，此不過如實反映我們對自己國家現在與過去的定義罷了。

依據《中華民國憲法增修條文》，中華民國區分為「自由地區」與「大陸地區」，並不承認中華人民共和國的存在，「中華民國」才是唯一的中國。賴總統於去年的雙十演說中，感性回溯中華民國是一一三年前的先賢先烈推翻帝制而創立。此一說法明確揭示，賴政府認知的中華民國，是追溯到一九一一年武昌起義開啟的「中國」。再加上其不斷重申台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國，意味台灣必須概括承受中華民國從誕生開始的資產與負債。

政府強調與對岸「互不隸屬」，在憲法層次又否認對岸的合法性，若不是在爭奪「中國」的正統代表權，便是在塑造「兩個中國」。無論何者，皆未脫離「中國」的框架。當韓國 K-ETA 系統區分了「China P.R.」與「China （Taiwan）」，反而精準描述「兩個中國」，或「中國是台灣」的現狀，可說符合台灣在法理上對自己的詮釋。

然而，台灣經一九九〇年代的修憲工程，及一九九六年的總統直選，國家權力來源已從「中國人民」轉移至「台澎金馬人民」。原本那個成立於一九一一年、法統來自中國的中華民國（第一共和）在實質意義上已經結束。取而代之的，是一個領土僅限於台澎金馬、具備全新民主授權的「中華民國第二共和」。這如同法國從第四共和轉型至第五共和，國名未變，但憲政體制與主權基礎已然重生。

台灣礙於中國武力脅迫與修憲的高門檻，難以變更國號或制定新憲法。但此刻正值全球地緣政治重組、舊有國際規則逐漸消融之際，這正是台灣取得重新敘事話語權的絕佳機會。我們應在論述上進行一場「典範轉移」，將國家主權的起點，從一九一一年的辛亥革命」徹底錨定至一九九六年的總統直選。確認一九九六年為國家的新起點，不僅能切斷國共內戰的糾纏，更符合歷史事實。

想要成為一個正常的國家，我們應勇於面對現實，主動用「台灣視角」與「民主授權」來定義自己，而非依賴「己願他力」，期待外國人幫我們解決身分認同的難題。

（作者為現職公務員）

