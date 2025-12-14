自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》為何陳玉珍拒撤案？揭助理費「貪污除罪化」目的

2025/12/14 05:30

◎ 黃秀錦

為什麼在二九二位跨黨派國會助理的連署壓力，與媒體大幅報導包含藍媒的反對之下，陳玉珍還是扛住壓力不撤「立院組織法修正案」，將助理薪資四十多萬直接放入立委口袋，免依規定檢據核銷？然而助理權益受損恐怕只是煙幕彈，中間恐隱藏了國安問題。

外界評論陳玉珍提案是立委的自肥條款，讓助理薪資全憑立委好惡，沒有國家制度保障！其實這只是表面理由，陳玉珍等犯不著污這些錢討罵。而立法院長韓國瑜到了陳玉珍與助理工會的協商會場，也只是講講場面話，竟沒有要「苦民所苦」，幫助藍營助理。

那麼陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」關鍵在哪裡？在於將「公費助理」的「公費」二字刪除，這樣就將「詐領公款」解套，免觸及《貪污治罪條例》等相關刑事責任，並且往前追溯五年，這樣國民黨立委顏寬恒，及前民眾黨籍新竹市長、立委高虹安皆涉及詐領助理費，案件尚未三審，將立刻除罪化，有利於未來參選。

另外，原規定立委每人得置公費助理八至十四人，現在得設置助理「若干人」，若干人可不設，也可設十幾、二十人，且名單不用送院審查。如果國民黨立委大量聘任中配當助理，他們不一定要薪水，要的是立法院門禁卡，這將使立院眾多機密文件隨時翻閱、隨時影印，國安門戶洞開。

就在聲討聲浪中，陳玉珍續提《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，主張將地方民代助理費，由各地方議會「直接撥款予民意代表統籌運用」。傳聞全國正副議長聯誼會曾多次拜會韓國瑜院長，要求助理費貪污除罪化，為什麼這麼急？這些議員、代表、里長都是國民黨派系動員的樁腳，所以韓國瑜、傅崐萁在背後撐著，陳玉珍須在前面扛住，一切都是為了二〇二六、二〇二八勝選考量，這又是破壞制度，拿國家資源圖利自己的選舉詭計。

立法院國會助理工會理事長，也是藍委林思銘辦公室主任李永誠，帶隊與陳玉珍協商，最後達成保障助理權利，不痛不癢的三點共識，但隻字未提撤案訴求，被諷刺是「和平協議」。工會副理事長民進黨籍的田飛生證實，這份沒有進展的聲明，確實在溝通會前就寫好，他認為根本不應簽署，被譏「工會被摸頭」犧牲助理權益，是預料中。最後只有工會理事長李永誠、工會監事會召集人王忠智簽字。田飛生認為國會助理聘任不受監督，茲事體大，全院有近三百位助理連署，後續還會繼續抗爭。

（作者為資深國會助理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書