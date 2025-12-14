自由廣場》為何陳玉珍拒撤案？揭助理費「貪污除罪化」目的

◎ 黃秀錦

為什麼在二九二位跨黨派國會助理的連署壓力，與媒體大幅報導包含藍媒的反對之下，陳玉珍還是扛住壓力不撤「立院組織法修正案」，將助理薪資四十多萬直接放入立委口袋，免依規定檢據核銷？然而助理權益受損恐怕只是煙幕彈，中間恐隱藏了國安問題。

外界評論陳玉珍提案是立委的自肥條款，讓助理薪資全憑立委好惡，沒有國家制度保障！其實這只是表面理由，陳玉珍等犯不著污這些錢討罵。而立法院長韓國瑜到了陳玉珍與助理工會的協商會場，也只是講講場面話，竟沒有要「苦民所苦」，幫助藍營助理。

那麼陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」關鍵在哪裡？在於將「公費助理」的「公費」二字刪除，這樣就將「詐領公款」解套，免觸及《貪污治罪條例》等相關刑事責任，並且往前追溯五年，這樣國民黨立委顏寬恒，及前民眾黨籍新竹市長、立委高虹安皆涉及詐領助理費，案件尚未三審，將立刻除罪化，有利於未來參選。

另外，原規定立委每人得置公費助理八至十四人，現在得設置助理「若干人」，若干人可不設，也可設十幾、二十人，且名單不用送院審查。如果國民黨立委大量聘任中配當助理，他們不一定要薪水，要的是立法院門禁卡，這將使立院眾多機密文件隨時翻閱、隨時影印，國安門戶洞開。

就在聲討聲浪中，陳玉珍續提《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，主張將地方民代助理費，由各地方議會「直接撥款予民意代表統籌運用」。傳聞全國正副議長聯誼會曾多次拜會韓國瑜院長，要求助理費貪污除罪化，為什麼這麼急？這些議員、代表、里長都是國民黨派系動員的樁腳，所以韓國瑜、傅崐萁在背後撐著，陳玉珍須在前面扛住，一切都是為了二〇二六、二〇二八勝選考量，這又是破壞制度，拿國家資源圖利自己的選舉詭計。

立法院國會助理工會理事長，也是藍委林思銘辦公室主任李永誠，帶隊與陳玉珍協商，最後達成保障助理權利，不痛不癢的三點共識，但隻字未提撤案訴求，被諷刺是「和平協議」。工會副理事長民進黨籍的田飛生證實，這份沒有進展的聲明，確實在溝通會前就寫好，他認為根本不應簽署，被譏「工會被摸頭」犧牲助理權益，是預料中。最後只有工會理事長李永誠、工會監事會召集人王忠智簽字。田飛生認為國會助理聘任不受監督，茲事體大，全院有近三百位助理連署，後續還會繼續抗爭。

（作者為資深國會助理）

