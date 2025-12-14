自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》許釗滂／澎湖南方四島「菜宅」

2025/12/14 05:30

澎湖南方四島「菜宅」（許釗滂作品）澎湖南方四島「菜宅」（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

這張照片乍看之下，彷彿是層層交疊、綿延至海岸的梯田——但它所呈現的，其實不是梯田，而是澎湖南方四島最具人文韻味的「菜宅」。

「菜宅」是先民在風勢強勁、土地貧瘠的離島環境中，用智慧堆砌出的生命庇護所。島上石頭遍布，他們便因地制宜，用一塊塊石頭築起矮牆，圍成一格格菜圃，擋風、保水、蓄土，讓蔬菜得以在海風吹拂的土地上扎根生長。

照片中的格子從高處延展，如同時間的紋路，記錄著 幾個世代的生活方式；石牆之間的綠意，是島民用汗水種出的希望。遠方的海面溫柔地收著光，呼應著土地上的堅韌，構成一幅自然與人類共生的史詩風景。

這不是梯田，而是生命在海島上安身立命的痕跡——菜宅，是澎湖南方四島最動人的文化印記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書