自由共和國》許釗滂／澎湖南方四島「菜宅」

澎湖南方四島「菜宅」（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

這張照片乍看之下，彷彿是層層交疊、綿延至海岸的梯田——但它所呈現的，其實不是梯田，而是澎湖南方四島最具人文韻味的「菜宅」。

「菜宅」是先民在風勢強勁、土地貧瘠的離島環境中，用智慧堆砌出的生命庇護所。島上石頭遍布，他們便因地制宜，用一塊塊石頭築起矮牆，圍成一格格菜圃，擋風、保水、蓄土，讓蔬菜得以在海風吹拂的土地上扎根生長。

照片中的格子從高處延展，如同時間的紋路，記錄著 幾個世代的生活方式；石牆之間的綠意，是島民用汗水種出的希望。遠方的海面溫柔地收著光，呼應著土地上的堅韌，構成一幅自然與人類共生的史詩風景。

這不是梯田，而是生命在海島上安身立命的痕跡——菜宅，是澎湖南方四島最動人的文化印記。

