自由共和國》楊智強／國會助理工會炸鍋 拒當立委小金庫

跨黨派國會助理十二日在立院大門抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。（資料照）

楊智強／教師

國民黨陳玉珍等廿八名立委近日提出《立法院組織法》修法，企圖將一年七八〇萬元的公費助理費改為「免檢據統籌費」。這項提案表面上高舉「制度調整」的大旗，實質上卻是將本應專款專用的助理費，巧立名目轉變為立委私人的各類補貼，形同替多年累積的詐領案進行集體漂白。這不僅是讓立委薪資變相翻倍的自肥工程，更是代議士制度腐化的全面爆發。

從立院到地方議會，近年來因詐領助理費遭起訴或判刑的案例層出不窮。如今國民黨卻大動作修法，想蓋上遮羞布抹除過往黑歷史，並護航未來類似行逕提前取得「赦免權」。在藍白國會多數的保護傘下，特權已淪為理所當然。

人民原本寄望國會三黨不過半，能發揮制衡角色、監督濫權。未料新國會不到一年，藍委卻急著替自己鑄造「免檢據金庫」，還冠上「保護助理」的名義。這種用立法包裝的自肥條款，將選民託付的監督權，移花接木成為特權者的「財富自由」。有民進黨立委痛批一旦通過，一年將多出七八〇萬元可自由運用，形同「把助理費當薪水花也不算貪污」。

尤有甚者，這項修法最直接的受害者「立法院國會助理工會」早就看不下去。工會日前已發出聲明嚴正反對，直言將助理費改為立委統籌運用且免核銷，等同於「廢除公費助理制度」。工會前理事長王忠智更痛批，一旦修法通過，這筆預算將淪為立委的「私人小金庫」，拿去買奢侈品都無人能管，屆時助理不僅沒被保護，反而面臨薪資遭壓縮、工作量增加的困境，勞動權益將倒退數十年。

跨黨派國會助理十二日在立院大門抗議，訴求撤回法案、保障助理權益，難敵怒火，陳玉珍及工會代表協商後，達成三點共識，但有部分與會者不能接受。

若原本應該被保護的助理們，都必須站出來拒絕成為貪腐結構的共犯，甚至要以抗爭手段來捍衛職業尊嚴時，國民黨宣稱的「改革正當性」早已蕩然無存。

魔鬼藏在細節中，此案不只是「除罪化」，更是搭配「黑箱化」。公督盟的透明度評鑑清楚顯示朝野立委差異，本會期民進黨幾近全數立委公開助理聘用資訊，藍白立委則「全數拒絕」。試問，最基本的聘任資料都遮遮掩掩，卻想矇騙百姓免檢據制度不會被濫用，這是哪門子改革？根本是貪腐法制化。

修法最終若闖關成功，就是代議士制度徹底失靈，核心問題在於民代並未反映民意，轉而追求私利，導致立法權獨大，藍白毀憲亂政導致議事效率低落。長期下來，民眾對政治心灰意冷，更任由政客上下其手。多數暴力一旦失控，立院就淪為特權者的提款機。民主多數已非權力制衡，實乃權力掠奪。人民該問自己，我們要的民主是這樣嗎？

