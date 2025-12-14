自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》楊智強／國會助理工會炸鍋 拒當立委小金庫

2025/12/14 05:30

跨黨派國會助理十二日在立院大門抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。（資料照）跨黨派國會助理十二日在立院大門抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。（資料照）

楊智強／教師

國民黨陳玉珍等廿八名立委近日提出《立法院組織法》修法，企圖將一年七八〇萬元的公費助理費改為「免檢據統籌費」。這項提案表面上高舉「制度調整」的大旗，實質上卻是將本應專款專用的助理費，巧立名目轉變為立委私人的各類補貼，形同替多年累積的詐領案進行集體漂白。這不僅是讓立委薪資變相翻倍的自肥工程，更是代議士制度腐化的全面爆發。

從立院到地方議會，近年來因詐領助理費遭起訴或判刑的案例層出不窮。如今國民黨卻大動作修法，想蓋上遮羞布抹除過往黑歷史，並護航未來類似行逕提前取得「赦免權」。在藍白國會多數的保護傘下，特權已淪為理所當然。

人民原本寄望國會三黨不過半，能發揮制衡角色、監督濫權。未料新國會不到一年，藍委卻急著替自己鑄造「免檢據金庫」，還冠上「保護助理」的名義。這種用立法包裝的自肥條款，將選民託付的監督權，移花接木成為特權者的「財富自由」。有民進黨立委痛批一旦通過，一年將多出七八〇萬元可自由運用，形同「把助理費當薪水花也不算貪污」。

尤有甚者，這項修法最直接的受害者「立法院國會助理工會」早就看不下去。工會日前已發出聲明嚴正反對，直言將助理費改為立委統籌運用且免核銷，等同於「廢除公費助理制度」。工會前理事長王忠智更痛批，一旦修法通過，這筆預算將淪為立委的「私人小金庫」，拿去買奢侈品都無人能管，屆時助理不僅沒被保護，反而面臨薪資遭壓縮、工作量增加的困境，勞動權益將倒退數十年。

跨黨派國會助理十二日在立院大門抗議，訴求撤回法案、保障助理權益，難敵怒火，陳玉珍及工會代表協商後，達成三點共識，但有部分與會者不能接受。

若原本應該被保護的助理們，都必須站出來拒絕成為貪腐結構的共犯，甚至要以抗爭手段來捍衛職業尊嚴時，國民黨宣稱的「改革正當性」早已蕩然無存。

魔鬼藏在細節中，此案不只是「除罪化」，更是搭配「黑箱化」。公督盟的透明度評鑑清楚顯示朝野立委差異，本會期民進黨幾近全數立委公開助理聘用資訊，藍白立委則「全數拒絕」。試問，最基本的聘任資料都遮遮掩掩，卻想矇騙百姓免檢據制度不會被濫用，這是哪門子改革？根本是貪腐法制化。

修法最終若闖關成功，就是代議士制度徹底失靈，核心問題在於民代並未反映民意，轉而追求私利，導致立法權獨大，藍白毀憲亂政導致議事效率低落。長期下來，民眾對政治心灰意冷，更任由政客上下其手。多數暴力一旦失控，立院就淪為特權者的提款機。民主多數已非權力制衡，實乃權力掠奪。人民該問自己，我們要的民主是這樣嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書