星期專論》高市政權的防衛政策有變化嗎？

◎松田康博

高市早苗運氣很好。十月廿一日就任首相後，先是在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會完成外交處女秀，接著迎接美國總統川普訪日並舉行領袖會談，隨後又飛往南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，並完成與南韓總統李在明及中國國家主席習近平的領袖會談。

這一連串的外交活動，全都順利進展。尤其是與川普總統在美國航空母艦「喬治．華盛頓號」甲板上的表現，成功地向世界留下日美同盟堅不可摧的印象。這與高市曾有美國生活經驗的個人特質有關。即使是少數執政的政權，高市仍能透過外交活動，進一步將支持率拉高到約七成左右，顯示她的強運。

然而，高市在國會就「台灣有事」所做的答詢，卻成為日中關係惡化的引爆點。關於高市的發言，在中國與台灣出現截然不同的反應。

日本的政策並未改變

針對日本行使集體自衛權的要件，高市在國會答詢時表示，「剛才提到的『有事』這個詞，當然有各種不同的形式。（中略）如果涉及動用戰艦，並伴隨武力行使的話，無論怎麼看，我都認為這可能構成『存亡危機事態』的案例。」

中國對此提出抗議，要求撤回發言，並提醒民眾避免赴日旅遊、謹慎規劃赴日留學，對於重啟日本水產品進口採取技術性拖延，日本電影上映與民間交流的中斷、延期接連發生，甚至還出現中國軍機對日本自衛隊飛機進行雷達照射的事件。目前，中國可能延遲對日本出口稀土的疑慮也正在升高。

另一方面，台灣國內有不少聲音對高市的言論表示歡迎。台灣政府則保持冷靜，並未認為日本政府的政策有所改變。然而，部分華文媒體卻將高市的發言，與前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」的說法相互重疊，反覆主張高市首相正在強化對台支持。

事實上，高市只是因為在野黨議員岡田克也多次質詢同一問題，一時不慎做了比較為詳細的答辯而已。她只是說明，如果台灣有事而美軍出動，法律上日本可以支援美軍，若美軍遭到攻擊，日本亦可行使集體自衛權。日本的政策並未改變，也非轉向承擔台灣防衛。

有趣的是，中國外交部實際上在最初的反應中，並未要求高市撤回發言。問題始於中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X（前推特）上發文稱：「對於那顆擅自闖進來的骯髒腦袋，就該毫不猶豫地砍掉。做好覺悟了嗎？」日本外務省對此提出抗議，自民黨內也出現要求將薛劍驅逐出境的聲音，導致情勢出現重大轉變。隨後，中國便一口氣加強對高市的批評力道，並開始實施制裁。

日中關係何時修復？

其實中國早已確信，若中國攻擊台灣，美國與日本將會「介入」，這從解放軍的裝備與訓練就可以看得出來。但中國並不希望日本明說，因為一旦說出口，台獨派就會歡欣鼓舞，中國意圖讓台灣陷入孤立的對台認知戰也將失效。因此，這次中國必須給日本一個「教訓」，向世界宣傳「日本是錯的」。

不過，考量到經濟衰退以及中美關係的不穩定，與日本關係惡化對中國而言並非上策。中日關係修復的時間，很可能會落在二〇二六年十一月預定在深圳舉行的APEC領袖峰會。做為主辦國的中國當然希望會議能夠圓滿成功，二〇一二年以後一度惡化的中日與中菲關係，也是在二〇一四年北京舉行的APEC高峰會上獲得改善。

中國可能會在台灣議題上，企圖迫使日本讓步。二〇一四年日中曾將雙方對尖閣諸島（釣魚台列嶼）問題的相關共識文件化，這次中國很可能會在台灣議題上，推動新的日中聯合文件。另一方面，日本則可能會嘗試以強調高市內閣「繼承並堅持一九七二年《日中共同聲明》的立場」，來讓事情落幕。

至今為止，日中關係的改善，往往都是因為中國希望「改善關係」的時機到來，日本以重複過去相同的表述而促成。圍繞台灣議題的日中角力戰，現在才正要開始。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

