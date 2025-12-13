自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》誰將會是最大輸家？／先凍結國防 再藉質詢癱瘓施政

2025/12/13 05:30

◎ 林文寶

二〇二五年末，立法院上演年度壓軸大戲—中央政府總預算審查。攸關國家命脈的國防預算，在區域情勢持續緊繃的背景下，本應是凝聚共識、強化國防的莊嚴議事，卻演變成一場政治算計與程序杯葛的攻防。國會殿堂的唇槍舌劍，與其說是監督，更像是一場精心編排的政治展演，其諷刺的劇名或許正是「藉由凍結預算，實踐超前部署」。

本次審查焦點，集中在數項關鍵軍事投資案。在野黨團提出高達數百億的預算凍結案，範圍涵蓋「潛艦國造後續艦量產計畫」、「F-16V性能提升案後勤維護費用」及多項用於不對稱戰力的無人機與精準彈藥採購案。理由是指國防部預算編列不透明、執行進度落後，對部分軍購案的戰略效益存疑。

執政黨認為這些「凍結」提案是「為反對而反對」的政治杯葛，因當前敵情威脅日益嚴峻，任何建軍備戰的延宕都可能造成無法彌補的國安破口。凍結預算不僅直接衝擊武器裝備的產製與交付時程，更會向國際盟友釋放「台灣自我防衛決心不足」的負面訊號。

國會監督行政部門，本是民主制衡的天經地義。當「監督」的強度與動機，超越合理範疇，便極易滑向「掣肘」的泥淖。回顧台灣政治史，從本世紀初的「軍購三法案」到歷年的重大基礎建設，國防與重大預算案一再淪為政治惡鬥的「人質」。

如今，這種「人質交換」的劇碼再次上演。部分法案的審議進度，被技巧地與國防預算的解凍與否掛鉤，形成「包裹式僵局」。國防不再是單純的國防，而成談判桌上的一枚棋子，其價值取決於它能換取多少其他政治利益。這種將國家安全工具化的操作，模糊了監督與掣肘的界線，壓縮理性的政策辯論空間，形同赤裸裸的權力交換。

國防部窮盡心力分析外部威脅、模擬各種衝突情境時，但真正的戰略脆弱性卻可能源自內部。一個國家最堅實的防禦，除了先進武器，更在於面對威脅時，內部能否形成基本共識與團結意志。當國會的議事槌，敲下的不是對抗外敵的決心，而是加劇內部分歧的噪音時，再多的軍備投資也可能事倍功半。

預算凍結的實質影響，遠超過帳面數字，它將導致軍備採購期程延誤、生產線閒置、研發團隊軍心動搖，甚至影響與他國的軍事合作信任。這種由內部政治鬥爭所引發的「非戰時耗損」，正悄無聲息地侵蝕著整個國家的防衛韌性。敵方或許無須動用一兵一卒，只須坐觀國會的大亂鬥，便可達成削弱我國戰力的戰略目標。

而最終為這一切埋單的，除了全民的稅金，那道無形的卻至關重要的國家安全防線是否也跟著陪葬了？我們不禁要問，屆時誰是最大的輸家？

（作者是高師大事業經營系教授）

