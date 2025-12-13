自由廣場》國會公費助理 應立專法保障工作權益

◎ 許惠峰

國民黨立委陳玉珍擬修法將公費國會助理刪除「公費」兩字，並明定助理費用由立委「統籌運用」及「免檢據核銷」，如此荒繆的提案，完全貶低立委助理工作的重要性，惡化其工作環境，赤裸展現「慣老闆」作風，難以留住優秀助理人才，理由如下：

一、工作性質的公益性

國會助理的工作性質，無論從協助草擬法案、撰寫諮詢稿，及地區選民服務等工作，無一不與公共利益相關，故由國家編列預算支應其薪水，雖由個別立法委員聘任之，然其本質上仍屬國家為協助立委提升問政品質而編列之經費，並非支付給立委個人使用之特別費，而供立委個人決定如何使用，倘由個別立委「統籌運用」及「免檢據核銷」，其如何使用全賴立委個人自律，無疑為立委打開飽中私囊的方便門，混淆公益與私益之界線，自應有明確的規範，以避免國家資源遭濫用。

二、協助問政的獨立性

國會助理協助立委問政，應確保其工作權益不受個別立委之侵犯，才能協助其為立委草擬法案及質詢稿時，能從國家整體制度發展的角度，提出好的問政內容，善盡協助立委代表人民監督政府之職責，倘若薪資高低不受制度保障，恐難確保助理不淪為個別立委為圖個人私利的問政工具。

三、制度保障的重要性

國會助理工作，若能有制度性的保障，更能鼓勵優秀助理人員持續協助立委提出良好的問政內容，倘若薪資高低由個別立委決定，缺乏穩定的收入，造成工作環境惡化，將難以留住優秀人才，間接影響立委問政品質，將使公費助理的制度，受到根本性的挑戰，倘若優秀助理難以留任，將此國會的功能受到減損，實非國家社會之福。

確保國會助理權益，強化制度性保障，才能留下優良人才，陳玉珍提出的退步法案，淪為個別立委的小金庫，鼓勵立委耍「慣老闆」的威風，難怪被國會助理反對。一顆蘋果如果爛透了，就應該扔掉，而非挖刨後繼續啃它。

（作者是中信金融管理學院財經法律系教授）

