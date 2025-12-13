自由廣場》當「破產」成為政客輕描淡寫的無所謂…

◎ 林志翰

站在講台上廿多年，我教孩子們誠實、負責，教他們「今日事今日畢」，更教他們「量入為出」的道理。但看著國會的新聞，我覺得自己像個傻瓜。我們在課堂上苦口婆心傳遞的價值觀，卻遭立法院的議事槌敲得粉碎。

昨天，年金改革停駛三讀通過！在野黨提出的，不是如何讓基金永續、不是如何讓年輕世代看得到未來，而是兩手一攤，輕描淡寫地說，「哎呀，改回來也只是讓基金早四年破產而已。」

身為數學老師，我聽得背脊發涼。這不僅僅是數字的遊戲，這是對國家財政紀律的公然踐踏！四年，代表著一整個世代的大學生剛好畢業；四年，代表著無數屆臨退休的公教人員可能在一夕之間失去依靠。把國家破產的時程提前，竟然可以被說得如此理直氣壯，彷彿那是明天午餐晚點吃一樣無關緊要。這種無法無天的態度，視國家長遠發展如兒戲，簡直令人髮指。

回頭看大罷免活動如火如荼進行時，那場「全民普發一萬元」的狂歡。當時，盧秀燕市長說，一人一萬，你家十人就十萬，大家笑得合不攏嘴，彷彿是天上掉下來的禮物。

在野黨為了躲避大罷免，討好選民，大撒幣發紅利；躲過風頭後，回頭討好退休軍公教，停止年改的結果是國庫必須挹注將近七千億的資金，平均每位台灣人要出三萬元。拿一萬元「小確幸」，卻要吐出三萬元「大代價」，這就是我們自鳴得意的民主算盤嗎？

看著在野黨拼命通過那些癱瘓國家施政、無視財政紀律的法案，心中充滿無力感。他們不在乎這個國家十年後還能不能運轉，他們只在乎下次選舉的鐵票倉穩不穩，甚至只消是中共圈選的「愛國者」，連選舉都省了，極盡破壞台灣民主之能事。哪來的財政紀律？哪來的世代正義？都只是騙年輕人選票的口號。

當初反對罷免的人、對政治冷感的人，你們看著一萬元的入帳通知時，有沒有想過，這是拿孩子的未來去抵押而換來的？

我們在教室教導學生不要透支未來，政客卻帶頭梭哈國家的明天。這場荒謬劇如不落幕，最終破產的，不只是年金基金，更是台灣人對「責任政治」的最後一點信心。醒醒吧，你喫的不是免費的午餐，而是最昂貴的剩菜。

（作者是國中數學教師）

