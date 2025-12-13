自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當「破產」成為政客輕描淡寫的無所謂…

2025/12/13 05:30

◎ 林志翰

站在講台上廿多年，我教孩子們誠實、負責，教他們「今日事今日畢」，更教他們「量入為出」的道理。但看著國會的新聞，我覺得自己像個傻瓜。我們在課堂上苦口婆心傳遞的價值觀，卻遭立法院的議事槌敲得粉碎。

昨天，年金改革停駛三讀通過！在野黨提出的，不是如何讓基金永續、不是如何讓年輕世代看得到未來，而是兩手一攤，輕描淡寫地說，「哎呀，改回來也只是讓基金早四年破產而已。」

身為數學老師，我聽得背脊發涼。這不僅僅是數字的遊戲，這是對國家財政紀律的公然踐踏！四年，代表著一整個世代的大學生剛好畢業；四年，代表著無數屆臨退休的公教人員可能在一夕之間失去依靠。把國家破產的時程提前，竟然可以被說得如此理直氣壯，彷彿那是明天午餐晚點吃一樣無關緊要。這種無法無天的態度，視國家長遠發展如兒戲，簡直令人髮指。

回頭看大罷免活動如火如荼進行時，那場「全民普發一萬元」的狂歡。當時，盧秀燕市長說，一人一萬，你家十人就十萬，大家笑得合不攏嘴，彷彿是天上掉下來的禮物。

在野黨為了躲避大罷免，討好選民，大撒幣發紅利；躲過風頭後，回頭討好退休軍公教，停止年改的結果是國庫必須挹注將近七千億的資金，平均每位台灣人要出三萬元。拿一萬元「小確幸」，卻要吐出三萬元「大代價」，這就是我們自鳴得意的民主算盤嗎？

看著在野黨拼命通過那些癱瘓國家施政、無視財政紀律的法案，心中充滿無力感。他們不在乎這個國家十年後還能不能運轉，他們只在乎下次選舉的鐵票倉穩不穩，甚至只消是中共圈選的「愛國者」，連選舉都省了，極盡破壞台灣民主之能事。哪來的財政紀律？哪來的世代正義？都只是騙年輕人選票的口號。

當初反對罷免的人、對政治冷感的人，你們看著一萬元的入帳通知時，有沒有想過，這是拿孩子的未來去抵押而換來的？

我們在教室教導學生不要透支未來，政客卻帶頭梭哈國家的明天。這場荒謬劇如不落幕，最終破產的，不只是年金基金，更是台灣人對「責任政治」的最後一點信心。醒醒吧，你喫的不是免費的午餐，而是最昂貴的剩菜。

（作者是國中數學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書