自由廣場》以民意為後盾 以國家為念／當家不怕事 制衡毀憲亂政的蠻橫

國民黨立委兩度於程序委員會阻擋賴政府的國防特別預算條例，連討論審查的機會都沒有；藍委陳玉珍則提出國會助理除罪法案，擬透過立法將助理費全歸立委自由全權使用，不須檢據核銷，舉國譁然！

去年二月新國會開議後，國民黨就聯合民眾黨立委，藉稍微多數的國會席次，提出各種毀憲亂政、侵害行政權的法案如「國會藐視罪」並修改訴憲法，癱瘓憲法法庭的運作與大法官釋憲；藍白並聯合以多數暴力強行通過不利國家發展與人民生計的法案，大幅刪凍國防、外交與經建社福等預算，嚴重傷害國家發展與人民利益；在兩岸議題，藍營更呼應中共一中原則，阻擋國安法案的通過，擬修改「反滲透法」以聯中制台。

國民黨失掉執政權後，不珍惜民主體制、不認真傾聽民意，不提出好的國家政策，反而從昔日的反共復國逆轉成「親中舔共」、聯中亂台。台灣全面民主化後，善良的台灣人已經給國民黨將功贖罪的機會。二〇〇八年阿扁卸任，馬英九贏回政權、連任兩屆，卻枉顧多數人民想法，假藉九二「一中」共識，走向親中之路。

二〇二四年，由於立委選區的規劃不當，國民黨全國立委總票數雖少於民進黨，立委席次卻稍贏綠營；但國民黨不珍惜難得際遇，反因總統大選連三敗而意氣用事，為了自身利益，利用席次優勢，在中共謀台日亟之際，不管國家安全與民眾利益，連手民眾黨提出或通過各種癱瘓行政權的法案，架空賴總統，阻礙施政，殃及人民，只圖奪回政權。

民進黨若無法跳脫「當家不鬧事」的鄉愿僵固思維，勢必無力扭轉局勢，而台灣也將無法因應中共暨國內外的嚴峻挑戰，遑論往前邁進。委屈是為了求全，一旦委屈還無法求全，就必須承擔責任，堅定而有技巧的挺身而出，以國家長遠利益、人民最大利益為唯一考量，做該做的事。

國民黨的政治鬥爭已嚴重妨害國家發展與全民利益，台灣面臨空前的民主危機，為了台灣的生存發展，凡我支持民主的民眾，應結合民間社團、政界、學界與媒體力量，仿效美國六、七十年代監督改善國會的作法，在全國各地透過遊行示威、靜坐與電話抗議、行動劇場、舉辦座談會與公聽會、投書媒體、上電視與電台受訪，及發送電郵、在社群平台上討論等管道，長期持續地監督不良國會議員，形成龐大的人民力量，直到在野立委瞭解民眾的憤怒，停止蠻橫行為，改以較為理性的方式跟執政黨競爭為止。

（作者是退休駐美外交官員）

