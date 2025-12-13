自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》以民意為後盾 以國家為念／當家不怕事 制衡毀憲亂政的蠻橫

2025/12/13 05:30

◎ 林正二

國民黨立委兩度於程序委員會阻擋賴政府的國防特別預算條例，連討論審查的機會都沒有；藍委陳玉珍則提出國會助理除罪法案，擬透過立法將助理費全歸立委自由全權使用，不須檢據核銷，舉國譁然！

去年二月新國會開議後，國民黨就聯合民眾黨立委，藉稍微多數的國會席次，提出各種毀憲亂政、侵害行政權的法案如「國會藐視罪」並修改訴憲法，癱瘓憲法法庭的運作與大法官釋憲；藍白並聯合以多數暴力強行通過不利國家發展與人民生計的法案，大幅刪凍國防、外交與經建社福等預算，嚴重傷害國家發展與人民利益；在兩岸議題，藍營更呼應中共一中原則，阻擋國安法案的通過，擬修改「反滲透法」以聯中制台。

國民黨失掉執政權後，不珍惜民主體制、不認真傾聽民意，不提出好的國家政策，反而從昔日的反共復國逆轉成「親中舔共」、聯中亂台。台灣全面民主化後，善良的台灣人已經給國民黨將功贖罪的機會。二〇〇八年阿扁卸任，馬英九贏回政權、連任兩屆，卻枉顧多數人民想法，假藉九二「一中」共識，走向親中之路。

二〇二四年，由於立委選區的規劃不當，國民黨全國立委總票數雖少於民進黨，立委席次卻稍贏綠營；但國民黨不珍惜難得際遇，反因總統大選連三敗而意氣用事，為了自身利益，利用席次優勢，在中共謀台日亟之際，不管國家安全與民眾利益，連手民眾黨提出或通過各種癱瘓行政權的法案，架空賴總統，阻礙施政，殃及人民，只圖奪回政權。

民進黨若無法跳脫「當家不鬧事」的鄉愿僵固思維，勢必無力扭轉局勢，而台灣也將無法因應中共暨國內外的嚴峻挑戰，遑論往前邁進。委屈是為了求全，一旦委屈還無法求全，就必須承擔責任，堅定而有技巧的挺身而出，以國家長遠利益、人民最大利益為唯一考量，做該做的事。

國民黨的政治鬥爭已嚴重妨害國家發展與全民利益，台灣面臨空前的民主危機，為了台灣的生存發展，凡我支持民主的民眾，應結合民間社團、政界、學界與媒體力量，仿效美國六、七十年代監督改善國會的作法，在全國各地透過遊行示威、靜坐與電話抗議、行動劇場、舉辦座談會與公聽會、投書媒體、上電視與電台受訪，及發送電郵、在社群平台上討論等管道，長期持續地監督不良國會議員，形成龐大的人民力量，直到在野立委瞭解民眾的憤怒，停止蠻橫行為，改以較為理性的方式跟執政黨競爭為止。

（作者是退休駐美外交官員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書