社論》暴衝的國民黨，誰能拉住韁繩？

2025/12/12 05:30

國民黨立委提出「助理費除罪化」修法，引發社會高度關注與強烈反彈。（資料照）國民黨立委提出「助理費除罪化」修法，引發社會高度關注與強烈反彈。（資料照）

近來，國民黨立委提出「助理費除罪化」修法，引發社會高度關注與強烈反彈。外界批評此舉形同為涉案民代解套，讓貪污「就地合法」，不僅自肥，更是民主制度的倒退。事件延燒已逾一週，仍未落幕。雖然藍委一度聲稱暫緩推動，但立院國民黨團隨即聲明改口並無暫緩的決議，顯示修法動作仍會隨時啟動，社會疑慮未解。此事是非分明，國民黨仍執意硬幹，凸顯黨內政治算計凌駕公共利益，也暴露出台灣民主制度對於在野黨監督角色上的嚴峻挑戰。

依照藍委版本，立院編列的助理費與辦公費將直接撥付立委，免檢據核銷。以今年近八億九千萬元總額計算，一一三位立委每位可分得七百八十萬元，實質待遇已然超過總統。這樣的制度設計，顯然是徹底的「自肥條款」。助理薪資失去法律保障，勢必導致人才流失。首當其衝的立法院國會助理工會，這幾天頻發聲並發動連署，但包括立法院長韓國瑜及其國民黨高層，都不願給予肯定答覆是否停止修法，就連國民黨主席鄭麗文也支吾其詞，部分藍白立委甚至禁止助理參與連署。顯示在野黨政治算計已取代制度改革。這種行為不僅傷害助理的基本權益，更破壞了國會作為民主殿堂的形象。

國民黨強推修法顯有政治考量。明年底舉行九合一選舉，國民黨亟需籠絡地方派系以鞏固組織票源，其中還包括涉入官司而被黨內譏諷「全黨救一人」的藍委顏寬恒。為了派系票源而甘冒大不韙，顧此失彼，其結果恐只會流失更多的選票。政治操作短視近利，只會失去更多民心支持。更令人憂心的是，助理費一旦成為「空白授權」，將衍生國安漏洞。立委與助理皆可能接觸國家機密，若缺乏制度約束，甚至可能被境外勢力滲透。民團拿提案藍委陳玉珍為例說，若她在金門聘用中國人士，無需單據，無從查核，將成國安問題。不可思議的是，國民黨團總召傅崐萁卻稱此為「進步性法案」。這讓藍委自家人看不下去，將其與其他爭議法案，包括替屏東縣議長等派系人士收購連署案解套的「總統副總統選罷法修正草案」；排除救國團為國民黨附隨組織的「黨產條例修正草案」，調侃並稱「自肥三法」。傅崐萁去年曾率約三分之一的藍委赴中見北京統戰高官，被視為中共對台統戰重大突破，傅「躍升」成主要窗口。無視台灣社會對其質疑與罵名，「雖千萬人吾往矣」，傅主導強推自肥法案，讓對岸勢力更能滲入我們國會。從北京對台工作的角度，確實是非常地「進步性」。

甫上任的國民黨主席鄭麗文，角色日趨邊緣化，原本的高政治聲量也崩跌。對於黨內實力派謀劃助理費除罪化等動作，她僅坐視發展。外界更質疑，這修法方向明顯符合北京的利益。即便被譏「令不出黨中央」的鄭麗文，與面對中國同樣矮一截的韓國瑜相若，基於個人政治利益，並不會阻止這「自肥三法」強渡關山。對鄭而言，為了鋪陳與中共總書記習近平見面，現被指控可能順應北京開出「三張門票」要求，包括阻擋重大國防特別預算、阻止國安法制推動進程，以及刪除反共並確立統一等行動主張。雖然國民黨中央否認，但檢視現實，這些議題確是國民黨正在執行的方向。包括國防特別預算至今無法進入國會程序排審，提高兩岸管控密度的國安法案一部也未過。再看鄭麗文的親中言行，例如祭拜被中共吹捧為烈士的共諜吳石，國民黨的行動與北京利益高度契合，這不僅是政黨路線的問題，更是國家安全的警訊。

賴清德總統前天喊話在野儘速審查國防特別預算，未盡責任恐更會難抵擋中國威脅。美國在台協會處長谷立言也表示，國防脆弱的台灣只會招來更多脅迫與威脅，「和平與對話」必須和「嚇阻」一起存在。大罷免未能成功，國民黨出現更親中的黨魁，這個最大在野黨，主導政局並掣肘政府施政，有如脫韁野馬般衝撞體制，拉扯並破壞台灣民主，全民需提高警覺。尤其，在野黨本應扮演監督角色，強化我們民主，如今卻在破壞民主。倘若任由「自肥三法」強渡關山，不僅制度崩壞，更可能讓外部勢力找到滲透國會的渠道。全民必須共同抵制，才能擋下暴衝的國民黨，守住台灣民主的最後防線。民主的價值不僅在於選舉，更在於制度的健全與社會的共同守護。唯有全民共同監督，才能確保台灣民主不被暴衝的政治逆流摧毀。

