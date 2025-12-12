自由廣場》讚、力、韌 才是台灣年度代表字

◎ 馨娜

台灣年度代表字「罷、詐、淹」被特定文章視為賴清德執政困境的「三記重拳」，總結為「生活苦、經濟差、政治亂」。這種論述以偏概全，忽略台灣在全球動盪中展現的核心韌性與價值。

一、科技讚：經濟轉型與競爭力穩健提升

特定文章宣稱「經濟差」，卻忽略台灣在全球供應鏈的關鍵地位。當國際經濟放緩，台灣AI、半導體出口額持續攀升。美國白宮最新國家安全戰略八次提及台灣，足證其在全球晶片製造的不可取代性。台股創新高與外資青睞，證明全球對台灣科技產業鏈抱持高度信心。不宜因內需壓力，而否定出口結構升級與國際競爭力提升的事實。

二、民主力：激烈辯論彰顯法治成熟

「罷」被指為政治亂象，實則是民主體制依法運作的明證。罷免權是憲法賦予的直接民主權力，激烈辯論與媒體監督是成熟民主常態，證明台灣公民社會有能力課責代議士。在國際威權主義抬頭之際，台灣持續被評為亞洲最自由民主國家之一。朝野攻防皆在陽光下進行，體現法治透明性。將公開民主程序貶為「亂象」甚至「政變」，是過度貶仰台灣民主價值。

三、協力韌：危機中的社會動員力

面對極端氣候淹水，特定文章忽略全球氣候變遷的不可預測。其實更應肯定的是，除了國軍動員迅速之外，台灣社會在災害中展現的強大動員力。花蓮光復鄉洪災中，「鏟子超人」自發前往清運土石，正是台灣在危機時刻展現強大韌性的寫照，這種自發性協力是台灣最寶貴資產。在對抗「詐」的方面，不應只看單一國軍案件，而是面對國際詐騙集團全球猖獗之際，要看到政府持續跨國合作與科技反制的努力。

年度代表字提醒主政者正視民怨。特定輿論只看到「罷、詐、淹」，卻對台灣在「科技升級」、「民主韌性」、「社會協力」的核心成就視而不見，這才是更深層的隱憂。台灣需要的絕非悲觀至上主義，而是有能力平衡看待挑戰與成就，如此方能凝聚全民意志，築起真正的鋼鐵防線。

（作者從事國外業務）

