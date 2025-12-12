自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》讚、力、韌 才是台灣年度代表字

2025/12/12 05:30

◎ 馨娜

台灣年度代表字「罷、詐、淹」被特定文章視為賴清德執政困境的「三記重拳」，總結為「生活苦、經濟差、政治亂」。這種論述以偏概全，忽略台灣在全球動盪中展現的核心韌性與價值。

一、科技讚：經濟轉型與競爭力穩健提升

特定文章宣稱「經濟差」，卻忽略台灣在全球供應鏈的關鍵地位。當國際經濟放緩，台灣AI、半導體出口額持續攀升。美國白宮最新國家安全戰略八次提及台灣，足證其在全球晶片製造的不可取代性。台股創新高與外資青睞，證明全球對台灣科技產業鏈抱持高度信心。不宜因內需壓力，而否定出口結構升級與國際競爭力提升的事實。

二、民主力：激烈辯論彰顯法治成熟

「罷」被指為政治亂象，實則是民主體制依法運作的明證。罷免權是憲法賦予的直接民主權力，激烈辯論與媒體監督是成熟民主常態，證明台灣公民社會有能力課責代議士。在國際威權主義抬頭之際，台灣持續被評為亞洲最自由民主國家之一。朝野攻防皆在陽光下進行，體現法治透明性。將公開民主程序貶為「亂象」甚至「政變」，是過度貶仰台灣民主價值。

三、協力韌：危機中的社會動員力

面對極端氣候淹水，特定文章忽略全球氣候變遷的不可預測。其實更應肯定的是，除了國軍動員迅速之外，台灣社會在災害中展現的強大動員力。花蓮光復鄉洪災中，「鏟子超人」自發前往清運土石，正是台灣在危機時刻展現強大韌性的寫照，這種自發性協力是台灣最寶貴資產。在對抗「詐」的方面，不應只看單一國軍案件，而是面對國際詐騙集團全球猖獗之際，要看到政府持續跨國合作與科技反制的努力。

年度代表字提醒主政者正視民怨。特定輿論只看到「罷、詐、淹」，卻對台灣在「科技升級」、「民主韌性」、「社會協力」的核心成就視而不見，這才是更深層的隱憂。台灣需要的絕非悲觀至上主義，而是有能力平衡看待挑戰與成就，如此方能凝聚全民意志，築起真正的鋼鐵防線。

（作者從事國外業務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書